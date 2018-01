Una aposta per la igualtat i la convivència

Uns 600 coordinadors i coordinadores d´Igualtat i Convivència dels centres educatius valencians han iniciat esta setmana 14 cursos impartits pel Cefire específic d'Educació Inclusiva, que es desenvoluparan fins al 26 d´abril en Alacant, València, Castelló, Xàtiva, Gandia, Vinaròs, Elda, Elx i Sagunt.

L'objetiu d´esta formació que oferix la Conselleria d'Educació als docents és «donar eïnes al professorat» per a que puga impulsar el Pla de Convivència i Igualtat dels seus respectius centres, explica Mábel Villaescusa, la directora d'este Cefire (Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius) d´àmbit específic, un dels 18 en funcionament.

Estos cursos són el segon nivell de la formació que han de rebre els coordinadors i les coordinadores de les escoles i instituts. El curs superior, que «dota al professorat de ferramentes i estratègies», explica Villaescusa, complementa els coneixements a aquelles persones que realitzaren la formació del primer nivell l´any passat, més enfocat a com diagnosticar els possibles problemes de convivència a les aules. En 2017-18, també s'ha repetit esta formació inicial per als nous coordinadors i coordinadores.

Així, els docents aprenen com desenvolupar la convivència positiva amb l'alumnat (per exemple, a través de la Tutoria Entre Iguals, TEI, i el projecte Pigmalión); o com treballar l'educació emocional i afectivosexual en les distintes etapes educatives, entre altres accions coeducatives.

Es tracta, en definitiva, de formar i ajudar a esta nova figura en els centres, creada el curs 2016-2017. «Els coordinadors i les coordinadores funcionen molt bé i són un important recolzament per als equips directius», assegura Villaescusa. A més, explica que està «comprovat que si l´alumnat participa, els projectes funcionen molt bé; la seua implicació fa que canvie molt un centre», afegix.

Activitats d'àmbits diversos

No només els coordinadors i les coordinadores d´Igualtat i Convivència es formen a través del Cefire, també s'oferten una sèrie d'accions formatives per a tot el professorat en general, incloent els docents de Formació Professional. Des de principi de setembre, s´han realitzat 10 cursos en l´àmbit de l´escola inclusiva i la transició entre etapes. Tanmateix, el Cefire va coordinar la XIV Trobada d'alumnat mediador, que es celebrà a l'IES Benlliure de València amb la participació de més de 400 joves.

Els assessors i les assesores d'este Cefire també han participat en la campanya «Erre que erre que erre» (#RqRqR) que impulsà el consell escolar per denunciar els «micromasclismes» i en la qual es coordinaren els assessors d´Inclusiva, i les agents i coordinadores d'Igualtat.

En total, en l'àmbit del Cefire treballen 46 persones, 18 d'elles repartides en els centres territorials ja existents des de fa anys. La resta, 28 assessors, ho fan des de València. Com explica Villaescusa, es tracta d´un treball «molt transversal» i per això estan presents en totes les àrees, com les assignatures CTEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Tracten tant aspectes relacionats amb la inclusió i l´accesibilitat als centres educatius, com la igualtat de gènere.

Entre els futurs projectes que preparen des del Cefire, cal destacar la participació en el festival de cinema MICE Inclusiva, junt amb alumnat de Primària i Secundària, el mes de febrer a Sueca; el II Congrés d´Educació Inclusiva, que serà a València en maig; i l´el·laboració de material amb el Servei d´Innovació i Qualitat de la conselleria.

I és que, Mábel Villaescusa insistix en què la formació «va molt més enllà dels cursos» i que «la més eficaç es fa als centres». Per això, al voltant de 300 escoles i instituts de la Comunitat Valenciana plantegen en els seus Plans de Formació, grups de treball i seminaris per treballar la coeducació, la igualtat, la convivència, l´educació emocional o la identitat de gènere, entre altres.