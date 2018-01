Avantatges d'implicar les famílies en l'escola

En els darrers anys, els col·legis han viscut un creixement notable de la diversitat a les aules. Davant d'aquesta situació, l'equip docent del CEIP Víctor Oroval de Carcaixent va iniciar un projecte de canvi per a donar prioritat a la inclusió social i a la participació activa de tota la comunitat educativa. El 8 de maig de 2015 el col·legi i les seues famílies van decidir per votació en assemblea convertir-se en Comunitat d'Aprenentatge (Cd'A).

«Una Comunitat d'Aprenentatge és una manera de veure l'enfocament de l'educació on es demana que tota la comunitat educativa puga aportar alguna cosa a l'escola, de manera que s'implique més gent en els processos d'aprenentatge de l'alumnat», explica Adelina España, exdirectora del CEIP Víctor Oroval, qui assegura que l'objectiu d'aquesta filosofia és aconseguir el màxim rendiment en l'alumnat.

Els grups interactius i les tertúlies literàries dialògiques són algunes de les actuacions d'èxit més presents a les Cd'A, i que el CEIP Víctor Oroval posa en pràctica habitualment. Els grups interactius són una forma d'organització de l'aula que millora l'aprenentatge, la cooperació i la convivència. Es tracta d'organitzar l'aula en grups reduïts i heterogenis de quatre o cinc alumnes. En cada grup hi ha un voluntari que s'encarrega de dinamitzar l'activitat proposada afavorint les interaccions entre l'alumnat i creant un ambient de treball on tots s'ajuden.

A les tertúlies literàries dialògiques els alumnes han de triar un fragment d'un llibre i explicar què els ha suggerit. Aleshores es crea un debat i les xiquetes i els xiquets aprenen que la resta pot tindre diferents formes de pensar sobre un mateix tema o fragment. «El que interessa d'aquesta activitat és descobrir què aporta eixa lectura als alumnes en el moment en què estan llegint», relata Adelina España.

Aquesta transformació del CEIP Víctor Oroval a Comunitat d'Aprenentatge ha quedat enregistrada en el llargmetratge documental «De nosaltres colors», que té com a fil conductor «Emocio-n'art», un projecte educatiu del Víctor Oroval basat en l'obra de Pablo Picasso on es barregen diferents disciplines artístiques, com ara la pintura, la poesia, la música i la dansa.