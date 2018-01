La mice, un projecte educatiu valencià i internacional

A voltes, esta societat valenciana no veu el que és seu. Mira amb més facilitat allò que està fora al que té en casa. A més, ací i allà la població insistix que els models educatius són sempre deficitaris i que a Europa n´hi ha de millor preparats. Però no tot està mal o és deficient. Molt prop n´hi ha un exemple: la MICE (Mostra Internacional de Cinema Educatiu). Un projecte que va nàixer el 2013 en el món de la docència amb l´objectiu d´obrir l´educació al món. L´associació cultural «Jordi el Mussol» va pensar que calia compartir models d´altres països. A més, van considerar que la cultura de la imatge era un mitjà impagable per a potenciar l´educació entre la població Infantil. Així va nàixer el 2013 la primera MICE amb 4.000 assistents. D´aquell inici ha passat a realitzar-se en 7 poblacions, amb una extensió a Madrid, una mostra d´estiu a Estivella o una programació al Cabanyal i 17.000 assistents.

La inauguració de la MICE 2017, amb la Sala del Palau de les Arts plena de gom a gom, ha significat un gran pas. El fet que el festival forma part del circuit internacional de mostres educatives o que el seu director Josep Arbiol haja sigut nomenat l´únic membre espanyol de la Junta directiva de la CIFEJ (Centre International du Film pour l´Enfance et la Jeunesse adscrit a la UNESCO) no és casual. Tampoc que figures reconegudes del cine hi participen. El MICE suposa un model educatiu extés per municipis i escoles. Significa una altra manera de participar de l´educació que, més enllà de les aules, permet formar millor una futura ciutadania.

La història de la MICE està plena de valors i de voluntarisme. Ha originat una aposta valenciana que demostra com el món docent és part de la societat. No es tracta sols de la possibilitat de vore destacats curts educatius del món o que les pel·lícules valencianes de les escoles viatgen internacionalment, sinó una forma d´enfocar l´ensenyament més oberta i creativa.

La millor manera d´entendre-ho és conéixer el director i cap d´un gran equip: Josep Arbiol. Aquell xiquet que va créixer a Estivella darrere del cine que gestionava la família, ja creia en la màgia del cine. Es va fer mestre però no es va conformar amb fer sumar i restar. Va contagiar al seu alumnat la il·lusió dels fotogrames i la possibilitat de crear un xicotet món cinematogràfic en l´aula. D´aquelles primeres passes, es va arribar a la MICE. Un destacat exponent de l´escola valenciana que naix per a fer-se viu entre la societat.

En este moments no cal presentar la MICE. Resulta coneguda i no passa desapercebuda allà on va. No obstant això, ja arriba el moment de ser valorat en una major dimensió. La mostra s´ha de consolidar per damunt dels governants del moment i amb l´obligada ajuda de les institucions valencianes o de les entitats privades, ara i demà.

La MICE es pot dir que va nàixer per a quedar-se i sobretot per a convertir-se en un símbol públic i internacional de la societat valenciana. Exporta una imatge valenciana moderna, cultural i educativa. Suposa un model que fa que es conega el territori valencià d´una forma positiva. Així que cal tindre-la en compte, valorar-la i mirar-la amb estima.

En definitiva, els valencians i les valencianes tenen la sort de comptar amb la MICE. Un motiu per a creure en tot el que és positiu i es pot exportar des d´ací. Ara, a portes de la inauguració de la sexta edició pel febrer, és moment de reconéixer-la encara més i millor. Benvinguda MICE 2018!