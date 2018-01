Recomanem...

Fins al 6 de febrer

Per cinqué any consecutiu es posa en marxa el concurs Cristal·lització a l'escola, creat per la Ciutat de les Arts i les Ciències i la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. El programa descobreix als alumnes la cristal·lografia d'una forma original i divertida i en forma de congrés i concurs competitiu. Les inscripcions es realitzen a través de http://www.cac.es/cristalografia.

Fins al 8 de febrer

En la séptima edició de «Reacciona!», els participants han de presentar un projecte audiovisual que exponga un procés químic. Les inscripciones al concurs es fan a la Ciutat de les Arts i les Ciències i a la Secció Territorial de València de la Real Societat Espanyola de Química. Es poden realitzar fins al 8 de febrer i els treballs hauran d'estar presentats abans del 28 de març.

Inscripcions fins demà

El Centre de Formació i Recursos Educatius (Cefire) de València organitza el curs de formació «Perspectives didàctiques de l'ensenyament de l'holocaust a partir dels valors humans» que se celebrarà a València del 30 de gener al 27 de febrer. Inscripcions fins demà.