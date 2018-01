Carlos Duarte obri el cicle de comferències de 2018

L'oceanògraf reconegut mundialment, l'espanyol Carlos Duarte, obrirà al costat d'altres tres científics internacionals el nou cicle de conferències Oceanogràfic 2018, organitzat per la Fundació Oceanogràfic, amb una sessió a l'Auditori Mar Roig de l´Oceanogràfic de València. El cicle, que porta el títol «Oceà 2.0: Una exploració guiada per animals marins», tindrà lloc el pròxim dimarts, 30 de gener, a partir de les sis de la vesprada.

La sessió consta de quatre conferències, inclosa la de Carlos M. Duarte, aprofitant el taller de treball que l'oceanògraf realitzarà al costat de més de vint investigadors, on assajaran els nous prototips de sensors a través dels quals els investigadors rebran moltes dades dels animals marins i el seu hàbitat.

Carlos Duarte parlarà del projecte «Caase, una nova aproximació a l'observació de l'oceà» i explicarà que l'actual revolució dels sensors, de la mà de nous desenvolupaments en nanotecnologia, ciència dels materials i la internet de les coses se centra en sensors per a humans, seguretat o processos industrials, però encara no ha fet el salt a l'oceà. Per això, el projecte Caase, de la Iniciativa de Sensors de la Universitat King Abdulah de Ciència i Tecnologia d´Aràbia Saudita, «té com a objectiu revolucionar la forma en què explorem l'oceà a través del desenvolupament d'una nova generació de sensors per a animals marins que ens ajudin a comprendre l'oceà tal com aquests ho perceben i utilitzen», apunta.

Rory P. Wilson, responsable del Laboratori sobre el Moviment Animal de la University Swansea, parlarà sobre les eines que es poden aplicar a tot tipus d'animals marins, des de taurons, mamífers marins o aus, i detallarà algunes dades extraordinàries sobre animals que fins ara són un enigma.

Muhammad Mustafa Hussain, professor d'Enginyeria elèctrica en la KAUST, mostrarà l'etiqueta sensorial muntada en un cranc nedador (Portunus pelagicus) que és capaç de registrar de forma contínua la profunditat, la temperatura i la salinitat dins del dur ambient oceànic.

El doctor Mark Meekan, principal científic sènior de recerca de l´Australian Institute of Marine Science, pronunciarà una breu conferència sobre el tauró balena (Rhincodon typus), i com la seua alimentació i capacitat de mantenir la temperatura corporal estable i alta li permeten ser tan gran.