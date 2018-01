Els primers lectors fan «clic» a les biblioteques

La Conselleria d'Educació i Cultura ha posat en marxa el Pla Clic (Club de Lectura Infància i Creació) a les biblioteques de la Xarxa de Lectura Pública de la Comunitat Valenciana per a incentivar la lectura entre els xiquets i xiquetes de set a nou anys. Els Clubs de Lectura Infància i Creació estan impulsats per la conselleria dins del Pla valencià del foment del llibre i la lectura «Llegim Llegim Llegim» i, a més, inclou una sèrie d'activitats i recomanacions adreçades als lectors novells.

El Pla Clic naix amb la implantació de clubs de lectura a deu biblioteques a València, Castelló i Alacant i, en posteriors fases, s'anirà estenent per la resta de municipis valencians. De desembre a març, les biblioteques rebran en préstec cada mes un lot de 20 llibres que tornaran al mes següent, a canvi d'un altre lot.

El Club de Lectura el durà a terme un monitor especialitzat en sessions mensuals en les quals els xiquets i les xiquetes dialogaran sobre la lectura realitzada prèviament i acabaran amb alguna proposta creativa al voltant del títol triat.



Butlletí de recomanacions

El pla preveu un document trimestral de recomanacions literàries organitzades per edats lectores i tenint en compte la qualitat literària i estètica, la diversitat temàtica, les possibilitats creatives i la capacitat de l'obra de generar pensament crític, curiositat pel món i empatia per l'altre. A més, també es contemplen activitats complementàries, que poden servir per a intervindre a l'espai bibliotecari amb exposicions i accions concretes, o per a fer dinàmiques creatives en grup.

El Pla Clic gira al voltant de les biblioteques com a centres de dinamització cultural de les famílies i els usuaris infantils, on conviuen les tecnologies i la pràctica de la lectura, les recomanacions de llibres, clubs de lectura, activitats culturals, trobades i blogs literaris.

«Volem formar els lectors del futur que són els xiquets i les xiquetes del present, al mateix temps que fidelitzem els menuts a acudir a les biblioteques públiques», puntualitza Carmen Amoraga, la directora general de Cultura i Patrimoni.