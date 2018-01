La Fundació Sambori convoca el XV Concurs Universitari de Narrativa Curta en Valencià Premi Sambori 2018 adreçat a estudiants de les universitats públiques valencianes. Un certamen en què poden participar tots els estudiants matriculats en el curs 2017-2018 de qualsevol de les titulacions, graus, màsters i doctorats. Això sí, només es podrà presentar una obra per persona, que haurà de ser original, inèdita, no premiada, no pendent de resolució de cap altre concurs i escrita en valencià. Els textos també poden ser d'autoria col·lectiva i han de tindre una extensió d'1 a 5 pàgines.

El jurat, format per personalitats del món universitari, concedirà tres premis: un primer, dotat amb 1.000 euros; un segon, amb 750 euros, i un tercer, de 500 euros. En el cas que hi haguera accèssits, seran guardonats amb 250 euros cadascun. Els relats guanyadors i els accèssits es publicaran dins de la col·lecció «Arc de Sant Martí» que edita la Fundació Sambori i en el web www.sambori.net, i l'acte de lliurament tindrà lloc a finals de maig.

Els participants hauran de presentar les obres per triplicat abans de l'11 de març, inclòs, personalment o per correu electrònic a la Fundació Sambori. També hi ha la possibilitat d'omplir telemàticament el full de participació del seu web.

L'alumna del Curs d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament en Valencià de la Universitat Miguel Hernández d'Elx Maria Isabel Blanco Arnejo va ser la guanyadora de la passada edició amb el relat «Tinc un secret per a tu», seguida per Marta Meneu-Borja (Universitat de València) i Sílvia Ferrer i Tomàs (Universitat Politècnica de València).