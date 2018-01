Mig segle de lluita per l'ensenyament en llengua pròpia

L'any 1964, en plena dictadura franquista, un grup de mestres i estudiants de Magisteri valencians, convençuts que calia una renovació pedagògica i la introducció del valencià a les aules, va començar a dinamitzar la Secció de Pedagogia de la societat cultural Lo Rat Penat. Des d'aquesta van organitzar diverses activitats de formació, entre les quals hi havia unes trobades que anomenaven «estatges».

En 2017 es van complir cinquanta anys de la celebració de la primera trobada, a Sant Pau d'Albocàsser, que portava com a títol «Llengua i Cultura» (1967) i que, per primera vegada, plantejava la necessitat d'introduir la nostra llengua a l'escola. Per a commemorar aquest aniversari, Escola Valenciana i el Col·lectiu de Mestres Jubilats Freinet han dissenyat l'exposició «Cinquanta anys construint un model d'escola en valencià», que mostra els recursos i les accions que van ajudar aquest grup de docents en el procés de consecució d'una escola valenciana.

La mostra, que resumeix la trajectòria d'aquests precursors de l'ensenyament en valencià des de 1964 fins a 1983, constitueix un recorregut contemporani per una escola en valencià i per un moviment pedagògic amb el qual es van identificar, la Pedagogia Freinet, basada en l'expressió lliure de les xiquetes i els xiquets. Entre els mesos de març i juny, l'exposició formarà part de les activitats de les Trobades d'Escoles en Valencià, organitzades per Escola Valenciana, que tindran lloc a les comarques de l'Horta Sud, La Ribera, l'Horta Nord, la Safor i l'Alcoià, i a la ciutat de València.

«Cinquanta anys construint un model d'escola en valencià» es va inaugurar el passat 2 de novembre de 2017 a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània de València. Allí es van organitzar unes jornades que van finalitzar el 23 de novembre amb la conferència «Sant Pau d'Albocàsser: inici d'un projecte», impartida per Adela Costa, del Col·lectiu de Mestres Jubilats Freinet.