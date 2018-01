Alumnat d'ESO: inscripcions fins al divendres

El termini perquè els instituts s'inscriguen al programa «Pilota a l'Escola» a través del web s'inicià el passat 19 de gener i romandrà obert fins al pròxim divendres, 2 de febrer. Hi haurà una primera fase interna i la fase comarcal començarà el 25 d'abril i durarà fins a l'11 de maig, i el 24 de maig serà la fase final. En el cas de primària, les sessions s'iniciaran el pròxim dilluns, 5 de febrer i es durà a terme per tot el territori fins a l'abril. Les fases finals per a este nivell seran del 3 al 18 de maig.