Els aiguamolls, un dels ecosistemes més rics

Divendres que ve 2 de febrer, com cada any, se celebra el dia mundial dels aiguamolls i en ell es commemora la data que es va adoptar la convenció sobre els aiguamolls el 2 de febrer de 1971 en Ramsar, xicoteta ciutat d'Iran. Es tracta d'un tractat intergovernamental que ofereix el marc per a la conservació i l'ús racional dels aiguamolls i els seus recursos.

Cada any, diversos col·lectius realitzen actes i activitats encaminats a augmentar la sensibilització del públic en general sobre els valors dels aiguamolls i els beneficis que reporten en general. Este any el tema és «Aiguamolls per a un futur urbà sostenible».

L´Oceanogràfic, amb el seu compromís de protecció dels aiguamolls, informa de continu als visitants de la importància dels aiguamolls. Una visita a l´Oceanogràfic sempre ajuda al visitant a entendre millor la necessitat de conservar i protegir estos peculiars ecosistemes.



Entre la terra i el mar

Les zones humides són un dels ecosistemes més rics i productius del planeta. Són unitats de transició entre el medi terrestre i l'aquàtic, i poden trobar-se en zones continentals o litorals, i complint un paper essencial en la regulació del cicle hidrològic i filtració de contaminants.

La instal·lació d'aiguamolls de l´Oceanogràfic és molt cridanera, ja que es troba en una esfera de 26 metres d'altura. En ella, es representen dos dels aiguamolls litorals més característics del planeta: el manglar americà i el marjal mediterrani.

Els manglars són uns ecosistemes humits típics de les àrees tropicals del planeta, localitzades en les desembocadures de rius i llacunes litorals, actuant com a protecció de les costes enfront de l'erosió eòlica i a l'onatge. L'aigua poc profunda i la densa vegetació els convertixen en selves impenetrables, refugi de nombrosos animals terrestres i aquàtics, i d'aus tant migratòries com a locals. D'altra banda, el marjal de la instal·lació representa l´Albufera de València. Són terrenys baixos i pantanosos que es troben coberts de vegetació pràcticament íntegrament, i àmpliament dedicat al cultiu de l'arròs i que conformen, a més, estacions de pas per a les aus migratòries entre Europa i Àfrica.

Els cuidadors d´esta instal·lació s´encarreguen d´una àmplia llista de tasques perquè tant els dos ambients recreats com la seva fauna i flora associada estiguen en perfectes condicions. Activitats com l´alimentació, neteja, controls periòdics de salut i el manteniment de la instal·lació són el dia a dia dels cuidadors d´esta zona d´aiguamolls. Dins de la instal·lació apareix un arbre de grans dimensions perquè les aus puguen posar-se i col·locar els seus nius per nidificar. També hi ha plantes com les epífites, és a dir, espècies que creixen sobre altres plantes o de l´estructura d´arbre i que no necessiten sol. Servixen per millorar l´estètica i accelerar el procés de naturalització de l´humedal de l´aquari. Tant jardiners com responsables de la instal·lació d´aiguamolls fan grans esforços per millorar contínuament la vegetació natural en el lloc per als animals i per als visitants.

Recuperació de tortugues



No obstant això, el compromís de l´Oceanogràfic amb els aiguamolls no es limita únicament a mostrar als visitants com són estos ecosistemes únics al món, sinó que a més, compromesos amb la conservació dels hàbitats en general i la seua fauna associada, l´Oceanogràfic participa juntament amb la Consellería de Medi Ambient en un programa de creixement d´una espècie de galápago autòcton: la tortuga d´aigua europea (Emys orbicularis).

Fa un parell de mesos, un grup d´estes tortugues van ser alliberades al seu medi natural, en la reserva del Tancat de Milia, dins del Parc Natural de l´Albufera de València. En esta solta va participar un col·legi de la zona perquè l´alumnat tinguera consciència de la importància de protegir els aiguamolls en general i els terrenys de l´Albufera en particular, per així afavorir la conservació de la fauna que en ella habita.

En esta zona recreada en l´Oceanogràfic poden trobar-se espècies d´estàtula rosada, corb marí gros o esturions.