Els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura es lliuren en un sopar literari a València

La Fundació Bromera lliurarà divendres, 2 de febrer, els Premis al Foment de la Lectura 2018. Dos guardons que enguany recauen en Mercé Viana, en la modalitat individual, i en el CEIP Mas d'Escoto de Riba-roja de Túria, en la col·lectiva. L'acte de lliurament serà conduït pels actors Noèlia Pérez i Josep Zapater, que interpretaran un recull de cançons de producció pròpia que han format part de la banda sonora d'obres teatrals tan conegudes com L'aneguet lleig o Tic, tac, d'Albena Teatre.

El guardó, que es va atorgar per primera vegada l'any passat a l'editora Rosa Serrano, distingeix aquelles persones i institucions que, gràcies al seu impuls vital, representen els valors i els objectius que promou l'entitat sense ànim de lucre, com ara el foment de la lectura i l'ús del valencià. Els guanyadors, elegits pel consell assessor de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, rebran l'escultura dissenyada per l'artista Ramon Pla, el disseny de la qual ha estat inspirat en la sensació de llibertat que aporta la lectura.

Mercé Viana és ensenyant, escriptora i experta en didàctica de la llengua i renovació pedagògica. Ha sigut assessora del CEFIRE a Torrent, coordinadora del seminari permanent de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) i directora de la revista pedagògica Espais Didàctics.

Enguany, com a novetat, s'ha creat una modalitat col·lectiva, dirigida a entitats, que s'ha adjudicat al col·legi Mas d'Escoto, un centre educatiu públic d'ensenyança infantil i primària que destaca des de fa anys per la seua tasca en la creació de l'hàbit lector i la promoció del valencià.

Amb motiu de la segona edició del premi, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha publicat un llibre commemoratiu que il·lustra la trajectòria professional de Mercé Viana a través d'una entrevista de la periodista Rosa Solbes, i el projecte educatiu del Mas d'Escoto amb un reportatge de Rafel Montaner, coordinador del suplement educatiu Aula del diari Levante-EMV.