Les biblioteques de Mislata barregen música i llibres per a encomanar el gust per la lectura

La Xarxa de Biblioteques Públiques de Mislata ha sigut guardonada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport gràcies al projecte «Do, re, mi, Mislata», que presentaren a la XVIII Campanya d'Animació a la Lectura Maria Moliner. No és la primera vegada que reben el reconeixement; amb aquest, són onze anys els que s'han presentat, i en dues ocasions, 2008 i 2009, han resultat finalistes.

Un total de quinze biblioteques valencianes, onze alacantines i tres castellonenques han sigut seleccionades, gràcies als seus programes d'animació a la lectura, i han sigut guardonades amb un premi de 1.706 euros, destinat a l'adquisició de fons bibliogràfic.

El projecte que des de fa anys presenta Mislata a la convocatòria nacional és el «Projecte d'animació a la lectura i integració social», que enguany arriba a la XXIX edició. Dins del projecte es troba la campanya d'animació a la lectura, desenvolupada entre març i abril de 2017, sota el títol «Do, re, mi, Mislata», que pretenia que les xiquetes i els xiquets de tercer a sisé de Primària conegueren la música a través dels llibres.

Durant la campanya, cada biblioteca es transforma en un espai diferent on hi ha disposades escenografies, exposicions, dramatitzacions i projeccions audiovisuals que conviden al joc i a la lectura. Els tallers didàctics, pels quals cada any passen més de 2.000 estudiants, es completaven amb una selecció bibliogràfica de 24 llibres sobre diferents històries relacionades amb el món de la música. A més, les famílies rebien una sèrie de recomanacions sobre com contar contes o com contagiar el gust per la lectura als menuts.

La part d'integració social es realitza a través dels tallers d'animació a la lectura, on col·laboren persones majors. Aquestes fan activitats amb les xiquetes i els xiquets, que fan un diari de lectura i escolten les històries narrades pels majors.