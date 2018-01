El programa «Pilota a l'escola» s'amplia a Secundària

La Conselleria d´Educació i Esport posarà en marxa, en els pròxims dies, el programa «Pilota a l´Escola 2017-2018». En esta edició hi participaran 445 centres educatius de Primària, la qual cosa suposa un increment del 15 % respecte a l´any anterior. Cal recordar que l´any passat hi van participar 16.550 alumnes de 385 centres. El programa en Primària arrancarà el 5 de febrer i es durà a terme per tot el territori de la Comunitat Valenciana fins a abril.

La principal novetat de l´edició del curs 2017-18 és l´extensió del programa a l´etapa de Secundària, mitjançant l´organització d´una competició de raspall en primer de l´ESO, que tindrà lloc els mesos de maig i abril. S´estima que participaran, almenys, un centenar de centres en esta primera edició del programa en esta etapa educativa.

El termini perquè els instituts s´inscriguen en este programa s´inicià el 19 de gener i finalitzarà el 2 de febrer, divendres. Els centres interessats hauran de fer la inscripció en la web del programa, www.pilotaescola.gva.es.

D´altra banda, el període de sessions de «Pilota a l´Escola» per a Primària s´inicia el 5 de febrer i finalitzarà el pròxim 27 d´abril. Així mateix, les jornades de clausura d´esta edició tindran lloc a Benidorm el 3 de maig, a Castelló de la Plana el 7 de maig, a Càlig el 9 de maig, a Daia Nova l´11 de maig, a Canals el 14 de maig, a Piles el 16 de maig i, finalment, a Massalfassar el 18 de maig.

Diverses fases

En el programa de Secundària hi haurà una primera fase interna en què dos centres pròxims competeixen entre ells en un sistema d´anada i tornada. Cada una d´estes jornades l´organitzarà un dels dos instituts. Posteriorment hi haurà una fase intercomarcal, que tindrà lloc del 25 d´abril a l´11 de maig, en la qual participaran els equips dels centres guanyadors de la fase anterior, i el 24 de maig tindrà lloc la fase final.

Per a «Pilota a l´Escola 2017-2018» la Conselleria d´Educació i Esport ha ampliat el pressupost un 30 % respecte a l´edició anterior, ja que passa de 115.000 a 150.000 euros. El programa, que combina esport i educació, té com a finalitat introduir el joc de pilota als centres educatius, ensenyar a l´alumnat l´esport nacional dels valencians, així com transmetre al professorat les possibilitats educatives, socials i culturals de la pilota valenciana.

Cal recordar que el passat mes de desembre la Conselleria també va posar en marxa un nou portal web del programa «Pilota a l´Escola». Este nou portal (www.pilotaescola.gva.es) oferix informació detallada del programa, així com el formulari d´inscripció, enllaços d´interés i un espai per als docents. També hi ha disponible un vocabulari de pilota valenciana que poden emprar professorat i alumnat.

Així mateix, esta nova web compta amb un apartat dedicat a la competició entre els centres escolars, així com material gràfic i vídeos, tot això relacionat amb el món de la pilota valenciana.