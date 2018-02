'20 mestres del segle XX' repassa la innovació a les aules valencianes

El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, va presentar ahir de vesprada el llibre 20 mestres del segle XX al País Valencià, projecte coordinat per Carmen Agulló i Vicent Romans, editat per Edicions 96 i que ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Conselleria d´Educació.

L´obra tracta de fer visible la trajectòria de mestres valencians i valencianes i de pràctiques escolars innovadores dutes a terme al territori valencià durant el segle passat. Per això, cada un dels capítols del llibre està dedicat a un mestre, en total, 10 homes i 10 dones. L´objectiu del llibre és reconstruir i posar en valor la història de l´escola valenciana.

El volum proposa una lectura en clau diversa -temps, espais, metodologies i ideologies diferents-, però amb la característica comuna del compromís per la renovació pedagògica. Així, fa un repàs a figures rellevants de la pedagogia, al costat d´altres menys conegudes, però totes amb propostes originals i agosarades en el seu moment.

Canvi de paradigma

L´autoria de les biografies és fruit de mestres, professors de secundària i universitat que demostren com ens podem apropar a la tasca docent i a la personalitat dels mestres a través de l´alumnat, dels companys de professió, de la família, dels historiadors... confeccionant un relat apassionat i apassionant.

El segle XX suposa un progrés en la investigació i en la intervenció organitzada dels processos de l´educació; un canvi de paradigma que exigia transformacions profundes en els objectius, en els mètodes i en les funcions que desenvolupaven tant mestres com alumnat.

Els homes i les dones que els editors han triat precisen i concreten alguns d´estos canvis, tendències i praxi d´aquell moment.Les mestres esmentades al llibre són: Natividad Rodríguez Atalaya, Amalia i Ana Carvia Bernal, Antonia Maymón, Maria Ibars, Amparo Navarro Giner, Carmen Valero Gimeno, Francisca Sanchis Ferrer, Adelina Barrés Ballester, Josefina Fernández Casares i Empar Granell; i els docents: Ricardo Vilar-Negre, José Casasola Salmerón, Rafael Arizo Aparici, Ventura Pascual i Beltrán, Carles Salvador, Enric Soler i Godes, José Quirós García, Ramón Ramia Querol, Melochor Botella Martínez i Vicent Costa Vercher.