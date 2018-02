La Falla Plaça Malva reivindica la llengua i els valors culturals de la festa

La lectura és un dels pilars sobre els quals descansen tots els aprenentatges. Per això, els xiquets i les xiquetes han de conéixer els diferents tipus de textos i practicar-ne la lectura adient segons la tipologia textual. Com podem fomentar aquestes competències? Una bona ajuda són les guies didàctiques publicades per l´Associació Cultural Falla Plaça Malva d´Alzira amb la col·laboració de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, ja que proposen un munt d´activitats per a aconseguir-ho.

Des de fa catorze anys, al llibre Tro d´avís de la Falla Plaça Malva l´acompanya una guia didàctica. Un quadern que –de manera lúdica i entretinguda– pretén donar suport al treball que fan distintes persones i entitats a favor de la millora de la nostra societat, amb activitats que fomenten l´hàbit de la lectura, per exemple. Enguany les propostes didàctiques que acompanyen el llibre han estat dissenyades sota el títol «Amb la llengua fora» pel director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, Josep Antoni Fluixà, i l´artista Alba Fluixà, i es presentarà divendres, a les 19.30 h, a la Casa de Cultura d´Alzira.

Les guies didàctiques, escrites per especialistes en literatura infantil i juvenil, proporcionen recursos i estratègies per a unir la festa fallera amb la cultura. Van dirigides a xiquets i xiquetes, així com també a docents i mediadors culturals interessats a facilitar als menuts claus màgiques que els ajuden a descobrir el plaer de llegir, escriure i dramatitzar textos.

Fins al 26 de febrer l´Associació Cultural ha programat tot un seguit d´activitats, entre les quals destaca la presentació del llibre de la Falla Plaça Malva Tro d´avís 2018 i la concessió del Guardó d´Or a Edicions Bromera en la persona de Josep Gregori en reconeixement a tot l´equip humà de l´editorial. En aquest cas, l´acte se celebrarà el 8 de febrer a les 19.30 h a la Casa de Cultura del municipi. També hi ha un concert a càrrec de Pep Gimeno Botifarra que es portarà a terme al mateix escenari el dissabte 10 de febrer a les 19.30 h.