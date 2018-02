El ministeri guardona als alumnes d'FP més brillants

La Conselleria d´Educació compta amb el nombre més gran d´alumnes de cicle superior de Formació Professional guardonats amb el Premi Nacional d´Educació al Rendiment Acadèmic que concedeix anualment el Ministeri d´Educació a tot l´Estat.

El total, han sigut sist els alumnes valencians guardonats. Es tracta d´estudiants que van rebre el Premi Extraordinari de Formació Professional de grau superior en el curs 2014-15 per part de la Conselleria d´Educació, condició indispensable per a poder participar en la convocatòria nacional que ara s´ha resolt.

En concret, els estudiants premiats són Sergio Torres Gallardo, de la família professional Arts i Artesania, i que va fer els seus estudis en l´IES Benicalap de València; Julia María Rodríguez Martínez, de la família Hostaleria i Turisme, i estudiant de l´IES María Ibars de Dénia, i Marta María Monteagudo Horta, estudiant de Química del CIPFP Vicente Blasco Ibáñez de València.

De la mateixa manera, ha sigut guardonat Marc Aleixandre Alfonso Broseta, del CIPFP Ausiàs March de València, que ha rebut el premi corresponent a la família professional de Sanitat; Alberto Torregrosa Torrejón, de la família de Transport i Manteniment de Vehicles de l´IES Botànic Cavanilles de la Vall d´Uixò, i Víctor Manuel Amat Muñoz, que ha rebut el premi pels seus estudis en l´àmbit de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, i que ha fet els seus estudis en l´IES Jordi Sant de Jordi de València.

El ministeri concedix anualment 26 premis, un per cada família professional, dotats amb 1.200 euros cada un. Es tracta d´alumnes que han obtingut una qualificació final mínima de 8,5 punts en el cicle formatiu i que han obtingut el premi al rendiment acadèmic en la seua corresponent comunitat autònoma.

Els guardons, que s´entregaran en un acte públic a Madrid i que s´inclouen en l´expedient acadèmic, reconeixen l´esforç i treball de l´alumnat que ha cursat els seus estudis satisfactòriament i que destaca per la seua trajectòria acadèmica. Es busca, així, fomentar valors com la superació personal i la responsabilitat, incentivar la perseverança en l´estudi i posar a estos alumnes com a exemple i inspiració per a la societat.

També han sigut guardonats quatre estudiants de Madrid i altres quatre d´Astúries, tres de Canàries i altres tres de Galícia, dos d´Andalusia i un d´Aragó, de Castella Lleó, de Cantàbria i de Múrcia.