Obrint horitzons laborals

Bé és sabut que a l´hora de trobar faena no tot és el currículum vitae. A més de la típica entrevista personal, en la qual les empreses analitzen l´expressió, el comportament, la presència i l´agilitat dels candidats, cada vegada més contractants també fan dinàmiques grupals en els processos selectius. Entre altres coses, es valora -i molt- saber treballar en grup.

És per això que l´Institut d´Educació Secundària (IES) Abastos de València ha decidit posar-se les piles per a oferir la millor formació al seu alumnat. Al segle XXI no hi ha prou en conèixer a la perfecció la teoria, també cal saber moure´s pel món laboral i dominar les rutines de treball.

L´institut de València coordina el projecte VITAE (Vocational students Improving Transferable skills Achieving Employability), un Erasmus+ K2 dedicat a les anomenades habilitats transferibles, en el qual també participen centres d´Alemanya, Bèlgica i la República Txeca. Es desenvoluparà des d´octubre de 2017 fins a setembre de 2019 amb alumnat de diferents branques de Formació Professional (FP).

«Ens adonem que moltes vegades quan enviem als alumnes a les empreses ens diuen que necessiten gent que tinga habilitats transversals», explica Rafa Pérez Dasí, coordinador del projecte. «Han de saber parlar en públic, fer una presentació, desenvolupar-se bé en un entorn de treball, ser puntuals, acomplir terminis, tindre escolta activa...», concreta el docent i, això, no sempre és tan evident com sembla.

El passat 19 de gener, un grup de huit alumnes i dues docents de l´institut tornaren d´Alemanya, on es va realitzar el primer encontre del projecte. Allí, prop d´Hamburg, es van reunir amb la resta dels participants i van visitar diverses empreses.

Luz Martínez, cap del departament d´Informàtica de l´institut, fou una de les docents que participà i explica els beneficis per a l´alumnat: «L´experiència els ha enriquit molt perquè han vist estudiants d´altres països, la importància de tindre estudis, i la necessitat de saber expressar-se en una llengua estrangera...». «Han tornat amb les piles carregades per a seguir estudiant, millorant...», conclou.

A més d´FP de Grau Mitjà i Superior, este projecte Erasmus+ no oblida a l´alumnat d´FP Bàsica (FPB), dels quals dos estudiants van viatjar a Hamburg. «Vam pensar en la gent amb un perfil baix, començant per alumnes d´FP Bàsica, que han fracassat a l´ESO però que volen aprendre una professió i, d´alguna manera, també reenganxar-se al món educatiu», explica Rafa Pérez. «Es fa un esforç perquè, en general, són alumnes que vénen molt desmotivats, però hi ha un grup que sí que estan disposats a treballar», matisa. Mª Carmen Hueso, professora de Tecnologia i d´Àmbit Científic d´FPB, afegix que per a este perfil d´alumnat, alguns amb risc d´exclusió social, el projecte és «perfecte».

Ser conscients, el primer pas

Per a Ana Garcia, que cursa 2n d´Administració en FPB, l´experiència «ha sigut increïble». «M´ha ajudat molt tant personalment com per als estudis, ja que ha practicat Anglés i sé què busquen les empreses», afirma. A més, com apunta el coordinador, molts dels participants també «han descobert que tenen certes habilitats que desconeixien i han millorat la seua autoconfiança».

Abans de viatjar, l´alumnat va realitzar treball a les aules: entre totes i tots van preparar uns formularis sobre inserció laboral adreçats tant a les empreses com a joves professionals. La primera fase del projecte -que es desenvolupa ara- és identificar les habilitats que els ocupadors requerixen; a partir de juny, es treballarà com poder desenvolupar-les.

A Alemanya, els joves van entrevistar a treballadors i caps de l´empresa cimentera Holcim i l´hospital Itzehoe. Isabel Paredes és una de les participants i explica que a la pregunta de si als joves arriben preparats al món laboral «la resposta era un rotund ´no´». «Tots deien que sempre calia ensenyar-nos a treballar, a més de les habilitats transferibles», apunta. Sofia Vilches destaca que els ocupadors van indicar que quan els estudiants fan pràctiques «els fa falta organització, treball en equip i versatilitat».

«La imatge que ens han transmés és que ens falta pràctica en el món laboral i que és desconegut per a nosaltres, perquè no adquirim les habilitats a classe. Ara que ho sabem hem d´intentar reforçar-les», apunta el jove Jorge Jerez.

La professora Luz Martínez, explica que totes les activitats programades estaven «focalitzades al coneixement de les habilitats, les soft skills; primer es van presentar tots els alumnes, després els vam repartir de forma aleatòria per grups», detalla. Amb el viatge, Rafa Pérez assegura que els joves «han aprés que pot ser molt més important saber com comportar-se al treball que el coneixement que puguen tindre».

El projecte VITAE, dotat amb 105.000 euros del Fons Social Europeu, està considerat el segon millor presentat pels instituts en la secció de Bones Pràctiques de Formació Professional. Per al director del centre, Joaquín Martín, l´Erasmus+ és una «gran responsabilitat i un reconeixement» al treball, que moltes vegades el professorat fa fora d´horari lectiu. Els pròxims encontres internacionals de Vitae seran a Bèlgica (setembre), València (gener de 2019) i República Txeca (març de 2019).