Una oportunitat per a conéixer les tortugues

La pròxima setmana, del 12 al 16 de febrer, es realitzarà en l´Oceanogràfic de València el curs «Biologia, recuperació i conservació de tortugues marines» al que encara hi ha temps per inscriure's. Es tracta d'un curs avançat dirigit a persones interessades a augmentar els seus coneixements sobre la biologia de les tortugues marines i el procés de cura i recuperació en nuclis zoològics, així com la seua posterior reintroducció al medi marí.

Les persones que impartixen estos cursos són professionals amb àmplia experiència en els diferents àmbits de les temàtiques propostes, és a dir, persones de l'equip de l´Oceanogràfic (com biòlegs i veterinaris), així com investigadors d'algunes universitats de la Comunitat Valenciana, com la Universitat de València o la Universitat Politècnica, o d'altres comunitats autònomes, com la Universitat de Barcelona.

Temes molt variats a les classes

Els temes que es tractaran en el present curs són molt variats: els processos veterinaris en la recuperació de les tortugues marines, el maneig de tortugues marines al medi controlat o els projectes de conservació i recerca que es realitzen actualment i en els que participen la Fundació Oceanogràfic i el centre de recuperació Arca del Mar.

Encara queden places disponibles per subscriure's a este interessant curs per a amants de les tortugues marines, i interessats en la seua biologia, recuperació i conservació. És possible realitzar la inscripció a través de la pàgina web de l´aquari de València (www.oceanografic.org) o cridant directament al telèfon 960470647.