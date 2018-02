La visió emprenedora s'aborda des de les aules

El Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) Ausiàs March de València porta 14 cursos celebrant unes jornades en les quals convida a empreses, institucions i la societat en general a compartir el seu saber amb tot l'alumnat i el professorat. Enguany, les XIV Jornades es celebraren amb el lema «Con visión emprendedora», els passats 30 i 31 de gener i 1 de febrer.

Els dies es dedicaren a l'orientació laboral i les noves tendències al mercat de treball així com els seus principals reptes. Tant els experts empresarials com institucionals van coincidir en que les dues claus de l'èxit en la inserció laborar tenen relació amb una bona formació de base així com una cuidada formació permanent. A més, en la clausura de les jornades, Miguel Soler, el Secretari Autonòmic d'Educació, va recordar que «el 85 % de les ofertes de treball requerixen ja mà d'obra barata».

El centre, amb una oferta formativa d'FP de cicles mitjans i superiors, organitza les jornades per tractar, «en temps complexos, les preocupacions de l'alumnat, les seues famílies, les empreses i la societat en general». En les jornades van participar fundacions, empresaris, professors universitaris, i professionals del sector sanitari i del món del Dret, als quals l'estudiantat va traslladar la seua inquietud per qüestions clàssiques, però també noves, del món laboral.

El CIPFP Ausiàs March oferix formació presencial i semipresencial per a quatre grans famílies professionals: Informàtica i Comunicacions, Sanitat, Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting.