Pàgines d'esperança

Dediquem les nostres vides a investigar i intentar millorar la tasca educativa i el suplment Aula de Levante-EMV ens fa sentir acompanyats, ens fica en comunicació i ens vincula tant entre els educadors i alumnat, com amb la nostra societat. Ens veiem en l´espill de la premsa, ens sentim escoltats i reconeguts.

És emocionant el fet d´haver participat en aquesta aventura des del seu primer número, amb la presentació dels meus projectes d´innovació educativa com també les meues vinyetes de La Tira de Ciro (una d´elles en la foto que il·lustra aquest artícle). Els Jocs Jip i les col·leccions de cromos per a l´Educació Física en Primària, aparegueren en Aula en el naixement del suplement i aquest fet, que recorde amb enyorança, em serveix com a exemple del que suposa l'existència d´aquest format periodístic. Potencia el professorat inquiet, actiu i reflexiu.

Els grups humans que hem estat publicats, especialment l´alumnat, ens sentim reforçats al viure que tothom pot conèixer les nostres vivències.

Quan llegim el suplement ens enriquim amb les sorpreses, experiències i reflexions que es fan en els centenars de centres educatius que estem dia a dia i curs rere curs construint experiències d´aprenentatge valuoses.

I és que els docents som creadors, fins i tot «dissenyadors» d´experiències d´aprenentatge. Ideem vivències amb recursos variats, eixides, activitats culturals, moments quotidians amb els quals intentem que es genere l´estima pel coneixement i el creixement personal de l´alumnat. I mai sentim que hem trobat un model ideal.

És per això que seguim formant-nos, esforçant-nos i llegint l´Aula perquè la recerca continue i l´ànim i la il·lusió es mantinguen enceses. Agraïsc als periodistes del Levante-EMV, a Rafel Montaner, compromés i constant i amb una visió de conjunt del sistema educatiu valencià que és hui per ara privilegiada, així com al conjunt de col·laboradors, per què ens fan saber que la tasca educativa no la fem sols, i no es pot concebre sense el conjunt social. L´escola i els mitjans de comunicació caminem junts. L´Aula està als col·les i està en les llars, de la mateixa manera que els centres, els professionals, les Ampes i les alumnes estan en aquestes pàgines de l´esperança.