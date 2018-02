Quinze anys ensenyant a estimar l'oceà

El departament d'Educació va nàixer amb l´Oceanogràfic, ara fa 15 anys. Des del principi del funcionament de l´aquari valencià, el departament ha estat i està format per professionals del món educatiu i científic, la funció dels quals és fomentar el coneixement i la conscienciació del públic sobre la biodiversitat dels mars i oceans, així com potenciar activitats positives cap al medi marí a través de programes d'educació ambiental.

Al llarg d'estos 15 anys, s'han realitzat més de 7.000 tallers educatius, la qual cosa suposa que han participat més de 172.000 escolars dels diferents nivells educatius. Cal destacar que alguns dels alumnes que van visitar l´Oceanogràfic en els seus inicis i que cursaven Secundària aleshores, posteriorment han tornat com a professors amb els seus grups d'alumnat.

A més, es realitza l'Escola de Pasqua i d'Estiu, dirigides a xiquets i xiquetes de cinc a dotze anys d'edat. L'Escola d'Estiu, que es realitza des de 2005, consta de quatre setmanes diferents i cadascuna d'elles correspon a un torn. Per ella, ja han passat 2.500 menors. D´altra banda, l'Escola de Pasqua, de solament una setmana i s´organitza des de 2008, ja ha acollit a més de 650 xiquets i xiquetes.

Un projecte consolidat

Durant estos anys s'ha realitzat un projecte que aconseguix que la visita d´escolars de diferents nivells acomplisca els objectius educatius però sense perdre la diversió, a través d´activitats participatives i dinàmiques, que faciliten l'aprenentatge i fan que les visites els siguen atractives.

El professorat de qualsevol centre públic, concertat o privat té al seu abast una àmplia varietat d'activitats, que pot consultar prèviament i amb les quals els escolars poden ampliar els seus coneixements sobre el medi marí.

Però les activitats educatives no són solament per a la comunitat escolar. El públic en general i els visitants poden informar-se a través de la cartelleria que es troba distribuïda per totes les instal·lacions i zones del parc que, a més de donar dades sobre la biologia de cada animal, incidixen en la conservació de les espècies.

A més, s´oferixen una sèrie de cursos orientats a estudiants universitaris, però als quals en realitat pot apuntar-se qualsevol persona interessada en la temàtica proposada. Des de 2005, ja han participat en ells 1.200 persones. Actualment, hi ha disponibles cinc cursos diferents, sobre taurons, mamífers marins, tortugues marines, aus aquàtiques i marines, i meduses.

El departament d'Educació també ha eixit a l'exterior per a realitzar activitats amb diferents col·lectius. Per exemple, una visita molt emotiva va ser la que es va realitzar diversos anys a la Unitat de Pediatria de l'Hospital La Fe de València. En ella, es van ensenyar diferents mostres biològiques als xiquets i les xiquetes que en eixos moments es trobaven hospitalitzats de diferent gravetat. Es tracta d´accions molt boniques en què els menors aconseguixen passar un moment entretingut, oblidant-se momentàniament dels seus problemes, alhora que aprenen aspectes diversos relacionats amb la conservació marina.

Campanyes internacionals

El Departament d'Educació també s'ha involucrat en campanyes com la Setmana Europea del Tauró, promoguda per l'associació Oceana i la Shark Alliance, on es van recollir signatures per a una regulació del finning, l'acció de tallar les aletes dels taurons i rebutjar la resta del cos per fer sopa, tema sobre el qual de 2008 a 2011 es van realitzar diverses activitats de conscienciació.

Però, probablement, la campanya més mediàtica que s'ha realitzat en l'exterior va ser la simulació del varament d'un catxalot a escala real a la platja de las Arenas de València, al desembre de 2013, que va tindre un gran impacte social. També es va traslladar a l'Estació del Nord durant una setmana, per a explicar a la ciutadania com s´ha d´actuar davant d´un varament i en la conservació del medi marí.