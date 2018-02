«Welcome to valencian schools», auxiliars d'anglés!

Uns 300 auxiliars de conversa en llengua estrangera ja s´han incorporat a les escoles de la Comunitat Valenciana. un dels centres és el col·legi públic san pedro de valència, on han rebut amb els braços oberts al seu auxiliar de conversa, un jove de nova york. el professorat explica que per a l´alumnat «és una motivació» rebre a una persona d´un altre país que els apropa una nova cultura.

Les xiquetes i els xiquets del CEIP San Pedro del barri de Beteró de València viatgen cada dia a Nova York i ho fan amb el millor guia possible: el seu auxiliar de conversa en llengua estrangera. Dan Wojciechowski va arribar a València en gener i és un dels 300 auxiliars de conversa de diferents països que s´han incorporat a les classes d´algunes escoles valencianes per a afavorir, en Primària, la pràctica de la competència comunicativa oral en Anglés.

Després d´una jornada d´acollida i orientació amb la Conselleria d´Educació, celebrada el 24 de gener al Palau de les Arts de València, els auxiliars de conversa ja formen part a les classes i al dia a dia dels centres educatius. Al col·legi públic San Pedro, l´auxiliar treballa amb la professora d´Anglés, María José Marí, i el professor de Música, Jose Fernando Cuadrado, que està habilitat en Anglés i col·labora en el desdoblament de les classes perquè els alumnes puguen practicar la competència oral en grups reduïts. Wojciechowski treballa amb Marí des de 3r fins a 6é, i una vegada al mes també amb l´alumnat de 1r i 2n de Primària. «És interessant que tots els xiquets del centre puguen tindre l´oportunitat d´escoltar a un parlant natiu», explica la professora de llengua estrangera. A més, assegura que els escolars han rebut a Dan «molt motivats i amb moltíssimes ganes d´escoltar el que conta».

I és que, el jove de 26 anys ve de Nova York (Estats Units), la city per excel·lència i de la qual als més menuts els arriben moltes referències a través de sèries de dibuixos animats, pel·lícules... «El fet què una persona d´allà vinga i els conte totes les seues experiències, per a ells és molt motivador, millor que els llibres», apunta María José Marí. A més, en este cas, la presència de l´auxiliar a classe també servix per a explicar a l´alumnat la diferència entre l´anglés britànic i l´americà. «Els diguem que ambdós són igual de correctes, però que algunes paraules són distintes i és interessant conéixer-les», explica la mestra. D´esta manera, i com afirma Jose Fernando Cuadrado, també està molt present l´aspecte cultural a classe. «Tindre un natiu de qualsevol part del món és una experiència; ens expliquen els seus costums, l´alimentació als seus països... qualsevol tema, d´una manera més pròxima a la realitat», especifica.

Així, el paper dels auxiliars a classe -seleccionats pel Ministeri d´Educació a través d´un programa i contractats per la conselleria-, és treballar en tàndem amb els docents i afavorir la pràctica oral de l´alumnat, interactuant a l´aula entre els xiquets i les xiquetes, però no fan exàmens ni corregixen deures. «El que fem és preparar lliçons sobre el temari del llibre de text, relacionades amb les meues experiències i amb la història i la cultura dels Estats Units i contar-les en primera persona», detalla el jove. Així, per exemple, a una classe, Dan conta als alumnes com és Washington DC o que un dels esports més populars als Estats Units és el beisbol, poc practicat a Espanya i a la Comunitat Valenciana.

El millor de tot és que, com apunten els mestres, els xiquets i les xiquetes «estan molt interessats en aprendre per a parlar amb Dan», i així també ho sent l´auxiliar: «els menuts estan molt emocionats de rebre´m i amb les poquetes paraules que saben intenten parlar amb mi i quan ho aconseguixen estan molt contents; estic passant-ho estupendament, porte un mes i m´agrada», afirma. Com apunta Cuadrado, professor de Música que també impartix Anglés, «a classe regna un ambient de respecte i desinhibició, ja que ningú es riu de ningú quan parlen i el vocabulari que van adquirint van posant-ho en pràctica; no tenen vergonya».



Una experiència

Al CEIP San Pedro, des d´este curs desdoblen les classes d´Anglés de segon i tercer cicle de Primària una sessió a la setmana, per a practicar l´oral. «Als alumnes els encanta perquè són pocs i poden practicar i preguntar, si no, l´oral amb grups nombrosos es fa pesat, perquè han d´estar callats i s´avorrixen», apunta la professora María José Marí. A més, l´anglés també és llengua vehicular per a impartir Plàstica. L´auxiliar dóna un impuls a esta metodologia d´aula, ja que, en el cas de Wojciechowski, no sap castellà, pel que l´única manera de comunicar-se amb ell és en anglés. Malgrat això, els xiquets i les xiquetes l´entenen i responen a les preguntes plantejades a classe. A més, els gestos, els dibuixos, i les fotografies o vídeos ajuden a una millor comprensió.

Els auxiliars de conversa estaran en les escoles valencianes de gener a juny i han de treballar 16 hores setmanals, de les quals 12 són d´atenció directa a l´aula. Per a Dan, és la primera vegada davant de l´alumnat, ja que ell s´ha graduat en Economia i Empresarials. «Després d´estudiar i abans de créixer i d´assentar el cap, volia fer alguna cosa i tindre experiències diferents», confessa. Per això, es va presentar a un dels pocs programes de mobilitat que existixen per a vindre a Europa. Així, a banda que la seua presència és una experiència positiva i inoblidable per als alumnes, este

programa també ho és per als joves que participen. Per a Dan, és la primera vegada en Espanya i en l´Europa continental (només havia estat a Londres). A l´hora de fer la sol·licitud per a participar, València fou la seua primera opció, explica. «M´il·lusionava estar prop de la costa i la ciutat m´agrada perquè no és tan gran com Madrid o Barcelona però, tot i així, ho és prou», detalla. De València l´ha sorprés el fred de la setmana passada -encara que és inusual- i «com de bo està el menjar: tot m´agrada i les tapes són magnífiques», exclama. A més, acostumat a Nova York, també destaca «com de fàcil és moure´s per la ciutat amb metro, bici... o, fins i tot, a peu».

«És un poc diferent del que jo m´imaginava, m´esperava alguna cosa més similar als Estats Units, però canvien prou els horaris. També, la gent és més oberta i de tracte fàcil», apunta. Diu que s´ha acostumat ràpid, i per a això han sigut vitals Cuadrado i Marí: «m´ajuden amb el castellà, em digueren com obrir un compte bancari... i tots els tràmits que vaig haver de fer per a poder començar», indica el jove.

La directora, Maria José Mendoza assegura que les famílies estan encantades i que la presència de Dan «és una experiència per als xiquets, perquè no tots poden estar amb un parlant natiu a estes edats». Es tracta d´un «enriquiment que -apunta-, també és per als professors».

El conseller d´Educació, Vicent Marzà, afirma que és «una experiència innovadora molt enriquidora per a l´alumnat, el professorat i els mateixos auxiliars», que dóna «resposta a les demandes de la societat valenciana». L´objectiu és «que l´alumnat siga competent en les dues llengües oficials i una tercera llengua, com l´anglés».