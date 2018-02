«Avancem en la igualtat d'oportunitats del nostre alumnat»

El CEIP Censal de Castelló va rebre la visita del Conseller d'Educació, Vicent Marzà, acompanyat pel secretari autonòmic d'Educació i Investigació, Miguel Soler, així com el regidor d'Educació de Castelló, Enric Porcar, per a conéixer de primera mà el funcionament d'una classe amb un auxiliar de conversa en anglés.

Durant la visita, la setmana passada, el conseller explicà que és «molt important que per primera vegada arriben un gran nombre d'auxiliars de conversa als centres educatius valencians». Marzà considera que este «és un pas més en la millora de l'aprenentatge de llengües i en l'increment de la qualitat educativa per al nostre alumnat». A més, en el centre educatiu també detallà que s'avança «en la igualtat d'oportunitats del nostre alumnat en matèria lingüística». «Treballem per a posar solució a l'estigma que qui domina l'anglés és qui se'l pot pagar fora de l'escola», va destacar.

El CEIP Censal és una de les més de 300 escoles valencianes on ja s'han incorporat auxiliars de conversa en anglés. Estos joves treballen amb els docents del centre per a millorar el nivell oral de la llengua estrangera de l'alumnat. Concretament, al CEIP Censal estarà fins a juny l'auxiliar Melissa Elliston-Boyer, de Nova Zelanda. «Es tracta, a més, d'intercanviar experiències pedagògiques. Melissa té molts coneixements a aportar al Censal i al professorat i, alhora està aprenent de diverses experiències d'innovació que es duen a terme al centre, com el Programa 'Patis oberts', el Programa d'innovació coeducativa i natural o l'aprenentatge dialògic», explicà el conseller.

Cal recordar que els auxiliars de conversa s'han incorporat als centres valencians des de principis del mes de gener. Després d'un període de integració al centre, ja comencen a participar activament a les classes d'Anglés amb diverses dinàmiques en grups reduïts d'alumnes. Concretament, a les comarques de Castelló hi ha ja establerts vora 50 auxiliars de conversa, 11 dels quals estan en centres de la capital de la Plana.



Funció a les aules

L'objectiu dels auxiliars és afavorir la pràctica de la competència comunicativa oral en anglés. Els participants en el programa d'auxiliars de conversa són estudiants d'últim curs de carrera o graduats recentment i natius en anglés. Romandran a les escoles fins a final de curs, treballant conjuntament amb un tutor que se'ls ha assignat al centre d'acollida.

Tant els auxiliars com els responsables del centre reben una formació durant tota l'estada dels joves als centres educatius valencians mitjançant el Cefire específic de plurilingüisme, ubicat a Alzira. El passat més de gener ja hi hagué una jornada de benvinguda a València, al Palau de les Arts.