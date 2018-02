Escolars es convertixen en diputats per un dia

Un total de 106 escolars valencians portaren ahir les seues propostes fins a les Corts. Els estudiants de les escoles Jaume I d´Elx, La Magdalena de Castelló i Antonio Machado de València, es convertiren en diputats per un dia i reflexionaren sobre el valor de la confiança per a previndre la violència i l´aïllament infantil.



Este esdeveniment, anomenat «Diputats per un dia», s´emmarca en el programa educatiu «Abraza tus valores» d´Aldeas Infantiles SOS, en el qual participen 18.400 alumnes de 184 centres valencians.



Com si es tractara d'un ple polític, les escoles tingueren els seus síndics, que feren un discurs, i després tingueren lloc les votacions de diferents propostes. Amb el 43 % dels vots, la proposta que va aconseguir mes recolzament fou la relacionada amb "acomplir sempre la paraula quan fem una paraula: si penses que no vas poder acomplir la teua paraula, no faces una promesa". Amb un 18 % del recolzament, els joves diputats es van comprometre a "dir sempre la verirar i ser honestos, perquè la gent ens veja com a persones en qui podem confiar". Un 7 % dels vots fou per a la proposta: "Esperar dels demés allò que me poden donar i no pensar que estan obligats a donar-m'ho".



L´acte d´ahir fou presidit per, president de les Corts;, la directora general d´Infància; i, president d´Aldeas Infantiles SOS.