Agenda de l'educació

Fins al 31 de març.

El Consell Escolar Valencià amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua promou un concurs de videografies lectores, dins d'un programa de foment lector. Els vídeos els poden fer centres educatius, famílies o entitats relacionades amb la lectura, com biblioteques. Han de publicar-se a Youtube i durar menys de dos minuts. Les bases completes estan al web del Consell Escolar Valencià.



Fins al 18 d'abril.

L'Associació de Professors d'Anglés de València, Alacant i Castelló (APAVAC) ha organitzat el seu tercer Literary Contest. Enguany, el concurs consistix en escriure una carta a un professor o professora. Hi ha quatre categories, depenent l'edat de l'alumnat, i també un premi per a les escoles guanyadores. Per a rebre tota la informació cal escriure a: apavacliterarycontest@gmail.com.