Una biblioteca escolar per a combatre l'exclusió social

«Al barri de la Coma de Paterna la majoria de xiquetes i xiquets no tenen llibres a casa. No veuen els seus pares llegir, tampoc els han contat contes. En la majoria de casos, l'inici de l'escola significa el seu primer contacte amb la lectura. Viuen en un barri marginal, declarat d'Acció Preferent», relata Mila Peris Peris, docent del CEIP La Coma.

En estar en una zona aïllada, el barri pateix greus carències de serveis i infraestructures, «dificultats socioeconòmiques i deficiències pròpies de barris marginals. Hi ha famílies desestructurades, un nivell d'atur molt elevat, escassa o nul·la qualificació professional i baix nivell cultural, entre altres problemes, i la majoria d'habitants no parlen valencià», apunta Mila.

Davant la difícil situació, el departament d'animació lectora del CEIP La Coma va dedicar el curs 2003-2004 a habilitar com a biblioteca escolar una de les aules que havia quedat lliure i va iniciar el projecte «Ludoteca, discoteca, biblioteca...?», que va resultar guardonat en la VI edició del Premi d'Experiències de Foment de la Lectura Ciutat d'Alzira.

La biblioteca escolar, espai completament desconegut fins aleshores per a molts alumnes, va oferir a les xiquetes i els xiquets la possibilitat de descobrir el plaer de la lectura. Tots els cursos, des de 3 anys fins a sisé de Primària, van passar, i encara ho fan, una vegada cada quinze dies per la biblioteca. Allí dediquen 45 minuts o una hora a activitats que tenen com a objectiu transmetre a l'alumnat el plaer de llegir i escriure, i que estan enfocades a treballar les emocions i els valors.

Animacions al voltants d'un llibre, presentació de novetats o préstec d'exemplars són algunes de les activitats que es realitzen al centre per tal d'apropar la lectura als xiquets i les xiquetes de la Coma. El col·legi també intenta motivar els alumnes perquè aporten històries, demostrant-los així que ells també ho poden fer. «En el barri en què vivim hi ha moltes carències de tipus afectiu i esta manera de treballar els fa pensar en les coses que necessiten», explica Mila Peris.