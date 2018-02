Els joves talents literaris protagonitzen els Premis Ciutat de Carcaixent

Els Premis Literaris Ciutat de Carcaixent de narrativa curta i poesia celebren enguany la seua vint-i-tresena edició amb la clara vocació de descobrir i impulsar nous talents literaris. Les bases es van fer públiques el 20 de febrer en un acte on també es va presentar el llibre Vosaltres. Un volum que recull les obres guardonades en els Premis Literaris Ciutat de Carcaixent 2016 i 2017.

El certamen s'adreça a l'alumnat de la Comunitat Valenciana que cursa segon cicle d'ESO, Batxillerat o un cicle formatiu de graus mitjà i superior. Per a poder participar-hi, cal tindre menys de 18 anys i les obres presentades han de ser originals i han d'estar escrites en valencià.

Ambdues categories –el Premi Soleriestruch de narrativa curta i el Premi Arminyana i Canut de poesia– contemplen un primer guardó dotat amb 400 euros i un segon de 200 euros. A més, tant en narrativa com en poesia, també hi haurà un premi finalista dotat amb un lot de llibres valorat en 150 euros.

Els escrits poden presentar-se fins a les 21 h del 20 d'abril a la Biblioteca Municipal de Carcaixent Julián Ribera. El lliurament dels premis tindrà lloc el 5 de juny, a les 19 h, al mateix punt.

Amb la nova convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Carcaixent, l'Ajuntament de la localitat i Edicions Bromera refermen la seua aposta per la joventut i per la literatura. A través d'aquesta iniciativa es convida els joves a expressar-se tant en narrativa com en poesia.