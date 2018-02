Fer atractives les medudes

Les meduses, igual que els taurons, són els animals marins amb pitjor fama del planeta. Fer que estos animals deixen de ser repel·lents i es convertisquen en atractius i visualment bells i, fins i tot, entranyables ha sigut l´afany de la campanya desenvolupada per l´Oceanogràfic de València amb motiu de la gran exposició «Meduses, com mai s´havien vist». Un objectiu que s´ha portat a terme des de tots els angles possibles: màrqueting, comunicació i, sobretot, educació.

«Meduses, com mai s´havien vist» ha pretès acostar al públic en general diferents aspectes d´este invertebrat per a fer veure que no són tan temibles com semblen, que són testimonis des de l´origen del planeta i que presenten moltes curiositats que atrauen als visitants, captivats pel seu aspecte delicat i misteriós. Més d´1,4 milions de persones ja han passat per l´Oceanogràfic per a comprovar-ho.

Ara, el departament d´Educació de l´Oceanogràfic explicarà com s´ha treballat sobre eixe sentiment de rebuig-atracció en el congrés anual de l´Associació Ibèrica de Zoos i Aquaris (AIZA) que se celebrarà la setmana vinent, del 7 al 10 de març, en la ciutat de Còrdova.

En este congrés estatal s´exposarà el material i les activitats educatives dissenyades dins de la campanya de meduses inaugurada al març de l´any passat, integrada per la cartelleria estàtica i dinàmica, elements corporis de decoració i l´exposició fotogràfica de diferents espècies de meduses realitzada pel prestigiós fotògraf marí Ángel Fitor.

No obstant açò, el principal component de la conferència és l´enfocament educatiu de l´exposició de meduses, mostrant les activitats educatives com el taller específic de meduses per als centres escolars o els dibuixos realitzats pel reconegut il·lustrador valencià Paco Roca, així com la zona on s´exposen meduses de plàstic realitzades per Rosa Montesa, que se centra en el problema actual dels abocaments de plàstics al mars i oceans.

Un missatge en una botella

Altra de les exposicions que es realitzaran en el congres de Còrdova tracta sobre la campanya «Un missatge en una botella» promoguda per l´associació Submon, dedicada a realitzar projectes de conservació, estudi i divulgació del mitjà marí, i en la qual l´Oceanogràfic també va col·laborar.

Esta iniciativa fou un esdeveniment participatiu a nivell nacional amb la finalitat d´involucrar al màxim nombre de gent possible en la conservació dels oceans, i que consistia en el viatge de sis botelles, amb missatges per la sostenibilitat ambiental en el seu interior, que circulaven per diferents centres escolars, associacions i institucions de tota Espanya. Una de les sis rutes va començar en l´Oceanogràfic i, com la resta de botelles, va acabar en el Centre Nacional d´Educació Ambiental (Ceneam), situat al municipi segovià de Valsaín.

Trobada de 35 zoos i aquaris

L´AIZA és una associació formada per més de 35 zoològics i aquaris que actualment existixen en la Península. El seu principal objectiu és incrementar la relació entre les institucions zoològiques per a impulsar el seu nivell tècnic i educatiu, així com potenciar la imatge dels zoos i aquaris perquè siguen considerats institucions educatives, científiques, protectores de les espècies animals i fomentadoras de la biodiversitat.

El congrés de l´AIZA és anual i cada any es realitza en una localitat diferent de la Península Ibèrica. En 2017 es va celebrar a Benidorm, organitzat per Mundomar, i enguany es realitzarà en la capital cordovesa, concretament en el seu Centre d´Educació Ambiental. Este equipament municipal està situat al costat del zoo d´esta ciutat andalusa, el qual enguany celebra el seu 50 aniversari. És precisament per esta raó per la qual el congrés de l´AIZA es fa a l´antiga capital califal.