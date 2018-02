La gestió de les escoles esportives de pilota a debat

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha organitzat una Jornada de Gestió d'Escoles Esportives de Pilota valenciana. L'acte d'inauguració d'esta jornada que tingué lloc ahir ha anat a càrrec del director general d'Esport, Josep Miquel Moya. La jornada compta amb la col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Moya ha destacat que «esta jornada s'emmarca dins de les activitats programades en el Pla formatiu anual que organitza l'Escola de l'Esport de la Direcció General d'Esport».

Així mateix, el director general d'Esport ha volgut destacar que «l'objectiu fonamental d'aquesta activitat és poder dotar de les eines necessàries als clubs de pilota per a poder millorar la seua gestió». A més, Josep Miquel Moya ha volgut recordar que el pròxim dia 6 de març la Casa de la Cultura de la localitat alacantina d'Agost acollirà aquesta mateixa jornada.

La jornada va dirigida a responsables de la gestió esportiva en ajuntaments, representants de federacions, clubs i entitats esportives, entrenadors i tècnics esportius, monitors en equips esportius i clubs de base, així com persones vinculades a l'àmbit de l'esport en general.

La jornada, que és gratuita per als 90 assistents que com a màxim pot atendre, inclou temes com ara els materials necessaris per a la pràctica de la pilota valenciana, la seua terminologia i la seua riquesa en valors. També s'analitza la normativa de les instal·lacions esportives en els centres educatius, l'accessibilitat de les instal·lacions esportives i el contacte ajuntament-clubs-centres educatius per promocionar este esport. El marc normatiu i propostes de programa de pilota valenciana són altre punt a tractar.