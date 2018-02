La importància d'estalviar aigua a la llar

L´Ajuntament de València, Global Omnium, Emivasa, i la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV) han ficat en marxa una campanya amb l´objectiu de sensibilitzar a la ciutadania sobre el valor de l´aigua i de la importància que té estalviar en els domicilis. Amb este plantejament es pretén conscienciar sobre la utilització d´este bé en les seues cases, de manera responsable i respectuosa amb el Medi Ambient.

La campanya va destinada als i les escolars dels col·legis de la ciutat de València, els membres de les associacions scouts i, d´altra banda, a la ciutadania en general, les accions de la qual se desenvoluparan a l´antic llit del riu Túria.

Consum responsable

A través d´este projecte es pretén estimular la consciència mediambiental dels veïns i veïnes de València, infondre en ells la sensibilitat cap al consum responsable de l´aigua en els seus domicilis, animar-los a tancar l´aixeta i evitar la passivitat ciutadana davant el malbaratament d´aigua en les llars. És per açò que s´ha implementat un decàleg de bones pràctiques per a la conservació del medi ambient a través de l´estalvi d´aigua.

La manera més gràfica d´aconseguir l´objectiu que es pretén amb esta campanya és mostrant a la ciutadania què pot ocórrer si es malgasta aigua, una situació que s´agreuja per la sequera generalitzada davant l´escassetat de pluges. Per açò es realitzaran experiments i jocs que ajuden a entendre la gravetat de la situació si es continua sense cuidar este bé, i s´animarà a les persones a col·laborar en la protecció de l´aigua.

L´acollida dels tallers, que tenen com a objectiu conscienciar i educar en relació a l´ús responsable de l´aigua en les llars, està sent molt bona, tant per part de públic adult com pel públic infantil. Durant la primera jornada, l´afluència va ser d´unes 30 persones, i en l´última activitat, desenvolupada en la Ciutat de les Arts i les Ciències, altres 50 persones més.

Èxit de les primeres accions

I és que, els educadors i les educadores mediambientals, a través de materials elaborats especialment per a esta campanya i mitjançant dinàmiques lúdiques-informatives com ara tallers amb experiments amb aigua i trucs de màgia, busquen arribar al públic objectiu per a explicar els problemes reals que afecten al medi ambient en matèria d´aigua.