3, 2, 1... valencianada!

Cada grup té assignada una ruta per la ciutat i, pel seu compte, ha de buscar i arribar als punts emblemàtics assenyalats. Hi ha un total de 83 llocs que el professorat creu rellevants a València i per a demostrar que havien estat, els alumnes hagueren de compartir en Instagram, selfies, fotos i comentaris amb l'etiqueta #Vlcda18.

Com explica Vicent Ferrer, un dels coordinadors de l'esdeveniment i membre d'Un entre tants, l'associació organitzadora, «els alumnes compten amb unes targetes que els ajuden». Estes els donen, segons apunta, alguna pista, a més de la direcció concreta i les coordenades del lloc, tot en realitat augmentada i amb codis QR, que desxifren amb els seus mòbils. «De la targeta apareixen elements superposats a la imatge i fan que l'alumne interactue, proporcionant-los informació addicional», apunta Ferrer. Açò és possible gràcies a una aplicació (app) desenvolupada per la Universitat Politècnica de Catalunya i que es personalitza per a cada ciutat. I és que, la Valencianada forma part del projecte World Mobile City Project, que el curs 2012-13 va iniciar l'Equip LaceNet, una associació catalana de professionals de l'ensenyament. Es celebra per quart any a València, i també la fan a Castelló -on fou ahir-, Elx, Barcelona, Manresa, i Tarragona, entre altres ciutats.

Tots els participants han de tindre mòbil i almenys un membre de cada grup ha de portar instal·lada l'app Life360, un geolocalitzador. D'esta manera, el professorat podia saber en tot moment la ubicació dels estudiants.



La cita: a les 9.30 hores al MuVIM

Ahir, el dia va ser plujós a València, però açò no fou impediment perquè l'activitat es realitzara. A les 9.30 hores, al voltant dels 1.800 participants s'ajuntaren a les portes del MuVIM, des d'on s'iniciava l'activitat i on reberen els sobres amb els llocs a visitar i les instruccions. Molts d'ells, com Ana Toledo, Andrea Vaquerizo, Mar Talamantes i Elsa Nieto, van arribar a València amb autobús, ja que elles són estudiants de Batxillerat de l'IES Honori Garcia de la Vall d'Uixó. «És una experiència que no podem tindre cada dia, perquè no som de València, i així, coneixem museus i llocs on no aniríem», comenta Ana Toledo.

El seu grup havia d'anar a l'Estació del Nord, al Gulliver, al Bioparc i a la casa museu Benlliure. En la primera parada, la seua tasca era fotografiar-se amb el mosaic que representa l'horta de València, recitar a Teodor Llorente i buscar la inscripció «Bon viatge» que està en diversos idiomes en els murs de l'estació. A Elsa Nieto, l'activitat li encanta: «tant de bo poguérem continuar quan anem a la universitat», confessava.

Olga Gargallo, és la professora de Valencià d'estes alumnes. Considera que la Valencianada és «una activitat molt completa que treballa molts aspectes de diferents assignatures, perquè descobrixen una ciutat que tenen poc xafada i, a més a més, són espais nous per a ells». Tanmateix, apunta que l'experiència de guiar-se amb el mòbil i amb la geolocalització «els resulta molt divertida i aprenen molt». «Per a la nostra assignatura hem afegit rutes literàries, han de llegir textos d'autors relacionats amb la ciutat i amb punts concrets de València», detallava. D'esta manera, els estudiants desenvolupen competències transversals o que estan en el currículum de diverses matèries, com la competència digital, el sentit de la iniciativa i l'emprenedoria, o la sensibilització envers les expressions culturals, entre altres.



A contrarellotge

La Valencianada és una gimcana tecnològica que es desenvolupa a contrarellotge, ja que els estudiants havien de tornar al MuVIM a les 13.30 hores. El saló d'actes del museu fou una espècie de base d'operacions, des d'on el professorat estava pendent de les xarxes socials a la recerca de notícies dels adolescents. Només mitja hora després de l'eixida, l'etiqueta #Vlcda18 ja estava plena de fotos i selfies amb diferents espais de la ciutat com a escenari. Alguns grups van apostar per començar per les zones més allunyades i després tornar al centre. Així, per exemple, ja hi havia estudiants a l'Oceanogràfic i al Bioparc. Altres, en canvi, preferiren visitar primer els punts més propers, com el Mercat Central, l'Estació del Nord o l'Ajuntament de València. L'edifici consistorial era un dels llocs pels quals havien de passar Adrián Sanchís, Ramón García, Sergio Ribelles i Enric Ferrer, de 4t d'ESO de l'IES Puçol, que després també havien d'arribar a les Torres dels Serrans, les Drassanes del Grau, l'Hospital Clínic, el Palau de la Justícia i l'IVAM.

Museus, palaus, ponts, esglésies, hospitals, biblioteques... foren alguns dels llocs visitats. Per a desplaçar-se fins als punts més allunyats, la majoria de joves decidiren viatjar amb algunes línies de l'EMT, entitat col·laboradora de l'esdeveniment, igual que el MuVIM i la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de València.

Com a novetat enguany i després de repassar totes les fotos, l'organització premiarà als grups que hagen captat les imatges més artístiques i les que mostren més contingut didàctic; als que hagen aconseguit més punts contestant a les preguntes, i als que mostren una major companyonia entre centres. A més, estos dies a les aules és moment d'evaluar l'activitat amb l'app Socrative Student.