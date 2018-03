«És una activitat amb demanda constant»

Les rutes matemàtiques ja porten 15 anys celebrant-se i entretenint als estudiants que, al mateix temps que recorren els carrers de València, repasen els seus coneixements matemàtics des d´un punt de vista diferent. Soledat Rubio, la directora de la Unitat de Cultura Científica de la Universitat de València (UV), assegura que fan «una valoració molt positiva». Calculen que, des del principi, ja han participat prop de 37.000 alumnes.

L´èxit està en que és «una activitat que es manté constant en demanda, perquè és molt atractiva, ja que el seu objectiu és aprendre a vore les Matemàtiques en l´entorn, d´una manera agradable». Per això, el 2011 la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia considerà el projecte com a pràctica inspiradora de la cultura científica.

En les rutes, els participants reben un quadern didàctic amb diferents activitats i cada grup disposa d´una motxila amb un clinòmetre, un mapa, una bruixola, una cinta mètrica, un espill, un regle i una calculadora científica.

Amb este i altres activitats -com el Cofre del Mar, la Maleta de la Ciència, tallers, bars de ciència...-, la UV pretén incrementar la cultura científica de la ciutadania i augmentar les vocacions científiques entre els preuniversitaris. Rubio incidix especialment en esta última qüestió i, per això, la Unitat de Cultura Científica ha començat a fer més accions a Primària: «tal vegada és en estos primers cursos on es desperta més l´interés», exposa.