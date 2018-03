Guies didàctiques i ninots per a promoure l'hàbit lector en falles

La nit abans de la plantada de les Falles, Daniela somia amb el xicotet príncep, que l´espera a l´asteroide B612 per a iniciar una missió: buscar les seues dotze companyes –que s´han perdut per l´espai– i portar-les de tornada a la Terra abans que planten la seua falla a la plaça de l´Ajuntament. Així comença el relat que ha escrit l´autora valenciana Teresa Broseta per a la guia didàctica de la Falla Infantil Plaça de l´Ajuntament de València, titulat Daniela i el xicotet príncep, i que té com a protagonistes la fallera major infantil de València i la seua cort d´honor.

«El xicotet príncep» és el títol de la falla infantil de l´Ajuntament de València 2018. L´autor del projecte i del monument faller, Miguel Hernández Agüelo –més conegut amb el pseudònim de Miguel Hache–, acostuma a inspirar-se en obres de la literatura o la pintura universals per als seus ninots. Enguany, coincidint amb el 75é aniversari de la publicació d´El xicotet príncep, l´artista ha dissenyat i elaborat la falla com un homenatge a l´obra d´Antoine de Saint-Exupéry.

Per segona vegada consecutiva, la falla infantil de l´Ajuntament de València té la literatura i la lectura com a tema central. La idea és mostrar els personatges i els elements característics de l´obra literària i provocar així la necessitat de llegir el text original.

La guia didàctica, elaborada amb la col·laboració de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, aprofita un recurs tan atractiu i motivador com són les Falles per a aprofundir en el coneixement d´una obra literària i promoure tant el gust per llegir com el plaer de la contemplació d´una obra artística. El quadern està dirigit a l´alumnat de segon i tercer cicle de Primària, encara que també podria ser treballat en primer cicle de Secundària.

La Fundació Bromera també ha col·laborat enguany en la guia «Amb la llengua fora», que acompanya el llibre Tro d´avís de la Falla Plaça Malva d´Alzira. Les propostes didàctiques d´ambdós quaderns han estat dissenyades pel director de la Fundació Bromera, Josep Antoni Fluixà, i l´artista plàstica Alba Fluixà.