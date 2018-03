Les xiques i els xics de l'IEs El Quint de Riba-roja "fan camí" per les dones amb maria Mercè Marçal

Com vaixells que naveguen per la mar, com vaixells units amb les veles esteses amb il·lusió reconeixent a dones que han aconseguit canvis socials per a les dones, així van navegant les dones a l'IES El Quint, on una mar motoritzada en moviment fa que el camí amb unitat siga més encoratjador. «Veniu, veniu, a la nostra barca, les veles altes, el cel obert», com diu al poema de Maria Mercè Marçal, Cançó de fer camí, enguany encapçala la marxa a l'IES El Quint de Riba-roja de Túria per celebrar un 8 de març, un dia internacional de la dona diferent a altres anys amb la primera convocatòria d'una vaga feminista. Treballar amb un poema, amb una cançó que ha fet sentir la força de la unió per aconseguir objectius ha donat la possibilitat de fer reflexionar a l'alumnat al voltant de la situació de les dones a la nostra societat. Aprofundir, pensar i reconèixer la precarietat del treball de les dones, la dificultat per accedir a càrrecs de responsabilitat i poder pel fet de ser dones, la bretxa salarial de gènere que hi existeix, l'atur femení, la dedicació de les dones a tasques que formen part de la vida quotidiana i de les quals continuen fent-se càrrec per diferents raons i d'altres coses més, han estat objectius per treballar a favor de la igualtat de gènere. L'alumnat de l'aula de pedagogia terapèutica junt a l'alumnat de PMAR3, la participació de les tutories i del professorat, han fet que hi arribe tota la celebració al centre amb un projecte on es representa el poema Cancó de fer camí (esquerra), que ens ha acompanyat. Tot un treball interdisciplinar on la lletra del poema deixada caure cap una mar en moviment on naveguen els vaixells amb les veles cap a un horitzó d'il·lusió. Vols venir IES El Quint el camp de Túria