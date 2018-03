De l'ESO de l'IES Les Foies de Benigànim a estudiar l'11é grau als Estats Units

Noèlia Bellver Benavent, alumna de 4t d'ESO a l'IES Les Foies de Benigànim (foto de dalt) estudiarà el proper curs 1r de Batxillerat als Estats Units gràcies a una beca de la Fundació Amancio Ortega. Este programa de beques té com a objectiu facilitar l'aprenentatge de l'anglés i la immersió en la cultura estrangera a joves d'instituts espanyols durant un any acadèmic. Els alumnes seleccionats conviuran amb una família d'acollida i cursaran l'11é grau (equivalent a 1r de Batxillerat) als Estats Units o Canadà. D'entre els 500 alumnes beneficiats, hi ha 37 de la Comunitat Valenciana dos dels quals són de la Vall d'Albaida. ies les foies la vall d'albaida