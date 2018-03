Mai és tard per a començar a llegir en valencià

Amb la finalitat de conscienciar l´alumnat sobre el efectes de la Segona Guerra Mundial en la població jueva, el curs 2009-2010 el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Paz Mínguez de Villanueva de Castellón treballà El diari d´Anna Frank. Aquest diari que la protagonista escriu entre 1942 i 1944, amagada de la Gestapo després de la invasió d´Holanda, permeté als alumnes treballar l´expressió escrita, en concret la redacció d´un diari personal, al mateix temps que s´adonaven de l´horror i la barbàrie dels anys del nazisme. Només entraven a classe, havien de traure el diari i escriure allò que els havia passat durant la setmana, la qual cosa els servia també per a exercitar la memòria.

Cada dia els alumnes del CMPA Paz Mínguez llegien quatre pàgines del llibre. En acabar, havien de fer un comentari de la lectura, una activitat de guia de personatges i un dictat. També van dedicar dues sessions a la recerca de detalls i articles sobre Anna Frank a l´aula d´informàtica, i, l´últim dia, van visualitzar l´adaptació cinematogràfica del llibre que va fer George Stevens en 1969.

Hui, l´activitat d´aquest centre respecte al foment de la lectura continua sent important. L´any passat desenvoluparen un projecte on la poesia n´era la clau fonamental i enguany s´han llançat amb la creació d´un club de lectura que té els Premis Soler i Estruch de narrativa com a base de les seues lectures. Explica el director del Paz Mínguez, Josep Vicent Martínez, que mai és tard per a començar a llegir en la teua llengua, una qüestió que tenen ben clara els alumnes del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Villanueva de Castellón.