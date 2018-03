Puja't al bus del valencià!

El Bus de la llengua de la campanya «Sempre teua. La teua llengua» ja circula per les carreteres valencianes. Este cap de setmana va estar en les festes de la Magdalena, a Castelló, en la que fou la seua primera parada, i estos dies estarà a València. Durant 2018, el Bus de la llengua visitarà un total de 77 municipis valencians i el 2019, 29 més.

La campanya institucional té per objectiu la promoció social del valencià i està fonamentada en els principis que inspiren la política lingüística de la Generalitat, que aposta per la diversitat lingüística i la cohesió social com a valors bàsics per a l'assoliment de l'equitat lingüística.

En la presentació del bus i de la ruta que recorrerà, que fou la setmana passada, el conseller explicà que la campanya «permet que les entitats i ajuntaments de cada localitat puguen participar activament en la promoció de la nostra llengua, partint de la realitat sociolingüística de cada un dels territoris». També afegí que el Bus de la llengua «construirà ponts entre les diverses localitats i connectarà els valencians i valencianes de totes les comarques».

El Bus de la llengua està dirigit a tota la societat, especialment als joves i a les famílies que vulguen gaudir d'activitats d'oci i didàctiques per a promoure l'ús del valencià. Així, les persones interessades poden participar en diverses activitats, depenent de l'edat i per grups o de forma individual, com: respondre preguntes sobre tradicions valencianes i dades de la Comunitat Valenciana; decorar samarretes; escriure un conte o retallar i decorar lletres.

L'autobús comptarà amb la presència de dos monitors i la finalitat dels tallers és motivar i divertir els participants, per això cada proposta té en compte tant el component didàctic com el lúdic. Al bus es promou la diversitat lingüística mitjançant jocs i concursos que busquen la complicitat del públic.

Segons Marzà, «el bus farà parades a centres educatius, a centres comercials i visitarà les festes més rellevants. Vincularem les activitats que es generen en esta campanya mòbil a tres elements fonamentals: l'aula, el carrer i la festa». «És molt important la seua presència en grans superfícies comercials, que són un punt de trobada on les famílies habitualment realitzen activitats d'oci i de compres amb els fills i filles», detallà.

Per la seua banda, Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, agraí «la disposició dels ajuntaments a participar en esta campanya i els convidem que puguen fer activitats pròpies i locals, i que puguen utilitzar l'autobús com una plataforma per tal de fer arribar bones pràctiques del valencià a la seua població».

A l'espai web ( www.sempreteua.com) s'ha activitat un apartat on es poden trobar les activitats que es promouran al bus sobre el foment del valencià, el mapa de localitats que visitarà i el calendari dels recorreguts mensuals que farà.

El web de la campanya també disposa d'un diari de bitàcola, amb la crònica dels llocs visitats, els resultats dels concursos que es realitzaran a partir dels tallers i els reportatges fotogràfics que proporcionen els coordinadors de la campanya en cada lloc visitat, i que s'actualitzaran després de cada visita.

Festivitats més rellevants

El Bus de la llengua participarà de les festivitats més rellevants d'Alacant, Castelló, Elx i València. Després de la Magdalena, ara està en les Falles. Més endavant, farà parada a Alacant a les festes de les Fogueres i este estiu visitarà Elx,en les celebracions del «Misteri d'Elx». Altres localitats per les quals passarà són Gandia, Burjassot, Sagunt, Alaquàs, Quart de Poblet, Morella, Peníscola, Benicàssim...

A l'autobús hi haurà disponible marxandatge de la campanya «Sempre teua. La teua llengua», com samarretes, bosses de mà, xapes i llapis, per als visitants i centres educatius que participen en els tallers.