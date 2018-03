«Llegim?», un espai digital en valencià per als xicotets lectors

La Fundació Bromera presenta hui «Llegim?», una iniciativa dirigida especialment a les famílies dels xiquets i les xiquetes que actualment cursen Educació Infantil. Amb l'inici de la primavera i amb el Dia Mundial de la Poesia, la Fundació Bromera dóna a conéixer esta campanya amb una sessió d'animació lectora a càrrec de la contacontes Anna Ballester, que visita a les 9.30 hores l'Escoleta Infantil Tulell d'Alzira.

«Llegim?» ofereix vídeos amb contes, redolins, endevinalles i cançons en valencià, recomanacions de lectures per a xiquets i xiquetes entre 0 i 6 anys i estratègies per a fomentar l'hàbit lector a casa. Aquests vídeos i recursos estan disponibles a l'espai web www.llegim.org, que inclou també una col·lecció de fitxes amb receptes per a despertar el cuquet de la lectura en els més menuts, així com propostes d'activitats per a jugar amb la poesia, instruccions per a organitzar els llibres que tenim a casa o consells per a triar llibres segons l'edat dels menuts.

La secció multimèdia de www.llegim.org inclou, d'una banda, un apartat per a xiquetes i xiquets, en el qual es poden escoltar directament contes de primavera, estiu, tardor o hivern, així com endevinalles, redolins i cançons relacionades també amb les estacions de l'any. Vídeos en valencià elaborats i narrats per Anna Ballester, Carles Cano, Elena Goig i Ramon Ródenas. D'altra banda, inclou vídeos adreçats a famílies en què s'explica per a què contem contes, com contem contes, l'art de contar, qui els conta i quins contes...

Un any més, coincidint amb el Dia Internacional del Llibre, la Fundació Bromera ha editat el cartell del 2 d'abril i ha distribuït més de 8.000 exemplars per tots els centres d'Educació Infantil, Primària i Secundària, les biblioteques i les llibreries de tot el territori. També ha publicat la guia didàctica del mes d'abril perquè els xiquets i les xiquetes entre 8 i 12 anys commemoren a l'aula el Dia del Llibre i altres efemèrides literàries. La guia és gratuïta i està disponible en www.fundaciobromera.org.