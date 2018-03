La teua FP pot estar més a prop

La Conselleria d´Educació ja ha publicat la resolució per la qual es convoquen les proves d´accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior per al pròxim curs, 2018-19.

En concret, els exàmens per a l´accés a grau mitjà seran el 18 de juny, i per a grau superior, el 20 de juny, i tindran lloc en tots els centres docents públics que impartisquen cicles formatius. L´objectiu d´estes proves és possibilitar que aquelles persones que no reunisquen els requisits acadèmics d´accés directe a cicles formatius (tindre aprovada l´ESO o haver cursat una FP Bàsica per a un cicle mitjà o el Batxillerat per a un superior) puguen accedir a estos estudis i complementar així la seua formació. A més, cal destacar que la certificació que acredita haver superat les proves d´accés té validesa en tot el territori nacional.

Per a estos alumnes, en el procediment d´admissió es reservarà un mínim d´un 20 % de les places vacants, que podrà ampliar-se en el cas que les sol·licituds de l´alumnat que concórrega per altres vies d´accés siga insuficient per a cobrir-ne l´oferta.

Quant al període d´inscripció a les proves, s´iniciarà el 17 de maig i romandrà obert fins al 31 de maig. L´únic requisit per a poder presentar-se a les proves d´accés a grau mitjà serà tindre 17 anys d´edat o complir-los durant l´any 2018, i per al grau superior, tindre 19 anys o complir-los durant 2018.

Així mateix, per als que acrediten estar en possessió d´un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d´accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l´any de realització de la prova, i únicament es tindrà en compte el resultat als efectes d´admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d´admissió per la quota corresponent a prova d´accés i altres vies d´accés.

Desenvolupament de les proves

El llistat provisional de l´alumnat admés per a fer les proves serà publicat el 7 de juny, i després del període de reclamació, el llistat definitiu d´admesos i exclosos serà publicat el 14 de juny.

Quant a la publicació del resultat de les proves, el llistat provisional de les qualificacions de grau mitjà serà publicat el 27 de juny i les reclamacions podran presentar-se del 28 de juny al 2 de juliol. En el cas de les proves de grau superior, el llistat provisional de les qualificacions serà publicat el 28 de juny i les reclamacions podran presentar-se el 2 i 3 de juliol.

Finalment, la publicació de les llistes definitives de les qualificacions i el lliurament dels certificats de les proves de grau mitjà i superior serà el dia 9 de juliol.

Els aspirants a cicles formatius de grau mitjà faran una prova comuna per a tots ells, i constarà de tres parts: Lingüística (Llengua i Literatura Castellana o Valenciana i Llengua Estrangera Anglés); Social (Ciències Socials, Geografia i Història) i Cientificomatemàtica i Tècnica (Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tractament de la Informació i Competència Digital).

D´altra banda, la prova d´accés al grau superior constarà de dues parts: la comuna i l´específica. La part comuna estarà dividida en quatre apartats: Llengua i Literatura (castellana o valenciana), Llengua Estrangera (anglés), Matemàtiques i Tractament de la Informació i Competència Digital. Quant a la part específica, constarà de dos apartats i inclourà diferents continguts de matèries del Batxillerat, en funció de l´opció a què estiga adscrit el cicle formatiu.

La direcció dels centres docents on vagen a tindre lloc les proves designarà el professorat dels distints departaments didàctics i/o d´orientació que hauran d´informar les persones interessades sobre el calendari, estructura, continguts, criteris d´avaluació i possibilitat d´exempció de les proves.