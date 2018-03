31 intèrprets en les aules valencianes

?La Conselleria d'Educació quantifica en 31 els intèrprets en llengua de signes que treballen en centres educatius valencians el curs 2017-2018. D'estos, 27 estan destinats a l'ESO. Des de Fesord destaquen la necessitat de regular esta figura al món educatiu. Com afirma la conselleria, la contractació es fa amb un procediment «sense cap regulació normativa», ja que la figura d'estos professionals no consta en el món educatiu. Després que els centres i la inspecció disposen d'un informe psicopedagògic de l'alumne, el tràmit passa per Hisenda i la contractació l'ha de fer la Conselleria de Justícia i Administració Pública. Finalment, els centres fan la seua pròpia convocatòria. Es tracta d'un procediment que retarda l'arribada d'estos professionals, per als quals Educació ja treballa «en la seua regulació».