Asp i l'aigua, una relació de segles

L'Ajuntament d'Asp i Global Omnium han inaugurat l'exposició «Aspe, hechos de agua», que pot visitar-se en el Museu Històric de la localitat fins al 5 de juny.

Es tracta d´una exposició patrocinada per Global Omnium, dotada de les últimes tecnologies; un recorregut històric que divulga el ric patrimoni hidràulic de la localitat, i com este ha sigut clau per al creixement i desenvolupament.

La mostra, que compta amb una part dirigida al públic infantil i ha programat diverses activitats estos mesos, alberga un important fons amb alguns documents que daten de 1847, 700 fotografies, 400 informacions, vídeos, entrevistes, pantalles interactives, i documents històrics del Museu Històric d'Asp i de Global Omnium.

L'acte inaugural, que coincidí amb el Dia Mundial de l'Aigua (22 de març), va estar presidit per l'alcaldessa d'Asp, Mª José Vila Garis; la regidora de Cultura, Myriam Molina Navarro; i el conseller delegat de Global Omnium, Dionisio García Comín, junt amb els participants del projecte.