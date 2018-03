El CEIP l'Olivera posa en pràctica un fum d'idees per a fomentar l'hàbit lector

El Centre d'Educació Infantil i Primària l'Olivera de l'Eliana va nàixer en el curs 2005-2006, desglossat del col·legi Virgen del Carmen del mateix municipi. Quinze docents van manifestar des de l'inici el seu desig de formar una escola activa, democràtica i sostenible. Conscients que la lectura és la base de tot aprenentatge, van posar en marxa el projecte «Un fum de lletres» per tal de potenciar la lectura com a font de plaer i entreteniment.

Sense deixar de realitzar activitats de comprensió lectora, fitxatge de llibres o redaccions, el CEIP l'Olivera va intentar fomentar el contacte amb els llibres dels seus alumnes amb una actitud receptiva, on tingueren cabuda els moments de joc, visualització, reflexió, intercanvi i crítica.

La possibilitat de concertar visites amb escriptors, el material que anava arribant al centre i els cursos organitzats pels CEFIRE orientats a l'organització de biblioteques, entre altres, van ser els factors que van portar el centre a posar en pràctica una sèrie d'activitats per a potenciar la lectura d'autors valencians. Aquestes, que continuen realitzant-se a hores d'ara, inclouen jocs com «L'amic invisible», on cada alumne ha de regalar un llibre a un company secret, atorgat per sorteig; l'«Encreuament de llibres», que convida les famílies a participar amb una fórmula molt original, o la visita de contacontes a l'escola, amb la finalitat de mostrar la importància de la tradició oral.

La poesia té un paper destacat en el centre amb activitats com «Poesia en grup», on s'elabora col·lectivament un poema; «Il·lustrem poesies», que permet a l'alumnat plasmar en un dibuix les emocions que es deriven d'un poema, i «Acròstics», en la qual s'han de compondre textos amb sentit a partir d'una paraula o frase curta.