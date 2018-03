La Comunitat Valenciana celebra el Dia Mundial del Teatre

Ahir 27 de març es van celebrar arreu del món activitats, representacions especials i homenatges a figures destacades de l'escena internacional per a commemorar el Dia Mundial del Teatre. Una jornada instaurada per l'Institut Internacional del Teatre (ITI) en 1961 per a donar a conéixer el món de les arts escèniques al major nombre de persones possible.

La Comunitat Valenciana compta amb un nombre important de teatres, biblioteques i espais diversos on se succeiran durant els pròxims mesos desenes de representacions. A València, concretament a la Sala Matilde Salvador de La Nau, hui es du a terme una projecció amb posterior col·loqui sobre El rei Lear de William Shakespeare i a Dénia se celebra un taller de Pasqua amb un contacontes infantil a la biblioteca pública. Mentre que al Teatre del Raval de Gandia demà dijous, 29 de març, reprenen el teatre de varietats amb El Calbaret (Innocent) que reunirà més d'una desena d'artistes en l'escenari de la capital saforenca.

Un dels actes més representatius d'aquest dia és la lectura anual del Missatge Internacional, tradicionalment escrit per una personalitat de prestigi reconegut en el món del teatre. Dario Fo, John Malkovich, Judi Dench, Antonio Gala, Pablo Neruda o Ariane Mnouchkine han sigut alguns dels actors, actrius, dramaturgs i escriptors escollits per a defensar la vigència del gènere. Enguany, l'actor britànic Simon McBurney ha estat l'encarregat de redactar el manifest, on ha destacat la necessitat del teatre com a refugi i com a espai per a crear comunitat, i ha fet referència a la complexa connexió que s'estableix entre públic i actors durant la representació d'una obra.

Beneficis del teatre

És molt important que els xiquets i les xiquetes tinguen contacte amb les obres teatrals des de ben menuts. Mitjançant la lectura dramatitzada en veu alta, amb la família o amb els amics, els infants aprenen a respectar els altres i a conviure en grup, així com a controlar les seues emocions. El teatre, d'altra banda, reforça el nivell de lectura i millora l'expressió oral, la concentració i la vocalització.