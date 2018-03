La «curiosity» del Domus de Godella té premi

Un grup d´estudiants de 12 a 15 anys del Col·legi Domus de Godella acaben d´aconseguir el Primer Premi al Disseny Mecànic pel funcionament del robot que presentaren a la fase estatal de la First Lego League.

L´equip, que es denomina «Curiosity team», ha dissenyat i programat el robot guanyador, sota la tutela de Marta Salinas, com a entrenadora.

Prèviament a esta fase nacional, havien guanyat el mateix certamen en la seua convocatòria de la Comunitat Valenciana, com en anys anteriors. El seu progrés en els últims cursos, apunten des del centre concertat, ha permès als adolescents que estudien ESO guanyar este primer premi entre els 55 equips procedents de totes les comunitats autònomes que van competir el passat 10 i 11 de març a Logronyo. Si es sumen tots els participants de les fases autonòmiques, a la First Lego League van arribar un total de 1.900 equips.

El premi obtingut en la First Lego League espanyola els fa mereixedors d´una plaça en la First Lego League Open Invitational Central Europe que se celebrarà en Debrecen (Hongria) del 16 al 19 de maig. En esta ocasió, el Curiosity Team haurà de competir al costat d´altres 72 equips formats per estudiants de 56 països de tot el món. Actualment, el grup d´alumnes busca patrocinadors, finançament privat o qualsevol tipus d´ajuda per a poder fer front a les despeses de viatge i allotjament, i així complir el seu somni, després d´haver mostrat la seua capacitat innovadora.