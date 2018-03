Les joies més misterioses del mar, al descobert

L´Oceanogràfic de València exhibix des del dilluns passat les seues «joies», els seus millors peixos, dins de tancs petits, preciosistes, en una nova exposició que s'anirà renovant contínuament i a la qual cal contemplar amb tot deteniment.

Misteris del Mar és un compendi d'estes joies animals marines: peixos de colors exuberants, de comportaments extraordinaris, i que mostren una bellesa insòlita i com la naturalesa s'adapta a les condicions en les quals viu i els animals desenvolupen estratègies que criden poderosament l'atenció i que li permeten sobreviure, créixer i reproduir-se, tant per la seua extravagància i raresa com per la seua intel·ligència.

Per exemple, la gambeta «boxadora» (Odonthodactylus scyllarus) està dotada d'una visió capaç de veure més colors que l'ésser humà i d'una força descomunal en les seues potes davanteres per caçar. D´altra banda, el peix cofre groc, protegit per la seua armadura, intoxica als agressors quan es sent amenaçat, o el peix cofre cornut (Lactoria cornuta) que és l'únic al planeta que nada amb la panxa cap a munt.

Les anguiles jardineres (Heteroconger hassi), tan tímides, s'amaguen ràpidament i el peix fulla (Rhinopias sp.) és el rei del camuflatge; els colors del peix mandarí (Synchiropus splendidus), que passa gran part de la seua vida baix la sorra, són únics. Els precisosos cavallets de mar de ventre gros (coneguts com «barrigudos», que habitualment nadel en aigües de Nova Zelanda i Austràlia, ésuna altra del total de 16 espècies que conformen la nova mostra que ja pot visitar-se a les instal·lacions de l´Oceanogràfic.

Esta nova exposició, amb un pressupost superior als 130.000 euros s´emmarca dins del 15é aniversari de l´aquari de València, i es repartix entre sis tancs d´aigua, que van dels 200 als 6.000 litres de capacitat.



Rèpliques d´exemplars gegants

En Misteris del Mar també s'exhibixen figures de gran tamany elaborades per l'artista valencià Pablo Ovejero, amb materials com polietilé expandit, resines i fibres amb productes ignífugs.

Estes figures reproduïxen a grandària natural animals com el calamar gegant (Architeuthis dux), la cloïssa gegant (Tridacna gigues), la medusa crin de lleó (Cyanea capillata), que és la major que existix en els oceans, i el cranc gegant (Macrocheira kaempferi),entre altres.