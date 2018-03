L'Institut públic de Benicalap, Un bressol d'erasmus Ies benicalap valència

L'IES Benicalap de València ha viscut a principi d'este mes una intensa setmana d'activitats lligada a la visita dels socis europeus del programa Erasmus+ KA2 Sound of Europe. Este ha sigut el 6é intercanvi i ha tingut com a escenari la ciutat de València, l'institut, i la ciutat i castell de Xàtiva. Com en altres mobilitats, el projecte implica la realització de pràctiques d'enregistrament de podcasts i el coneixement del programa Audacity. Les pràctiques comunicatives han girat entorn del tema de l'esperit europeu i les diferents sensibilitats i opinions dels estudiants sobre temes d'interés. El centre, a més a més, ha impulsat l'elaboració d'una guia turística, fent servir una aplicació de telèfon en App Inventor, dissenyada i dirigida pel professor de Tecnologia Àlex Gironés. Cada país ha muntat la seua guia turística (una mena d'audioguia), on per cada element inclòs a la guia, es podia visualitzar un video i es podia escoltar un text explicatiu en anglés sobre el monument o manifestació cultural. Ha participat l'alumnat de 1r i 2n de Batxillerat, alguns dels quals ja han viatjat en els intercanvis anteriors i altres que viatjaran a Nàpols, en l'última mobilitat del projecte. A més de treballar el projecte, el grup ha gaudit d'un grapat d'activitats culturals i de visites: a la Ciutat de les Arts i les Ciències, a l'Alcaldia (amb la benvinguda de l'alcalde, Joan Ribó), al museu de l'Artista Faller, a Xàtiva i el seu castell (foto de dalt), i al centre històric.