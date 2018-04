Hospitals que fan escola

Metgesses, infermers, cirurgians, serveis de neteja i menjador... estes són, tal vegada, les primeres professions que ens vénen al cap quan pensem en un hospital però no són, ni de bon tros, les úniques que hi ha. A elles, cal sumar altres com les de físic, informàtic... i també les de docents que, com a una escola o un institut, compten amb les seues aules, on donen classe amb ajuda de llibres, pissarres, ordinadors o qualsevol altre material didàctic que siga necessari.

A la Comunitat Valenciana estan en funcionament 15 Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH), ubicades en els hospitals de referència, en les que treballen un total de 28 docents. Durant el primer trimestre d´este curs, han atés un total de 2.838 menors: cursen Primària i Secundària

L´Hospital La Fe de València és un dels centres que compta amb este servei, en el qual treballa un equip de hui docents en dues aules: una en les torres E i F, i altra en la G, per a pacients d´oncologia pediàtrica. Carmen Narciso és la coordinadora pedagògica de La Fe, i explica que són sis mestres de Primària i dos professors de Secundària. Atenen a l´alumnat que és pacient dels serveis d´Hemodiàlisi; la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària (UTCA); Psiquiatria infanto-juvenil; les torres E i F (curta estança); Trasplantaments i Oncologia.

«Ens organitzem de forma distinta en funció dels serveis. Les mestres arrepleguen diàriament un llistat en Infermeria, on s´indica quins alumnes poden anar a l´aula o poden rebre classe a l´habitació. En el cas dels malalts crònics, que porten més de tres setmanes ingressats de forma continuada o intermitent, ens adaptem al que ens indica el centre, si ens envia la programació», explica.

De fet, per a estes situacions en les quals els menors estan ingressats o tenen tractaments prolongats, la coordinadora afirma que la comunicació amb els centres educatius està «protocolitzada segons marca la Conselleria d´Educació». Després que la família done el consentiment, s´establix el contacte amb l´escola o l´institut i, fins i tot, els estudiants poden fer els exàmens a l´hospital: «és un feedback continu», assegura.

«L´objectiu és que l´alumne, que té dret a l´Educació, continue en la mesura del possible amb la seua formació acadèmica i també lúdica, a més d´ocupar un poc el seu temps lliure», detalla. I és que, a l´hospital s´organitzen diferents activitats per a intentar que l´alegria també tinga un espai. «De la Fundació Abracadabra vénen mags de forma mensual; Payasospital també està totes les setmanes; i pròximament començarà un contacontes setmanal, a càrrec de Rebombori. Tanmateix, el servei de biblioteca de l´hospital visita les habitacions amb llibres.

Per al doctor José Ramón Mínguez, director de l´Àrea Clínica de Malalties del Xiquet de l´Hospital La Fe, la UPH és «la senya d´identitat d´un hospital infantil, allò que marca la diferència amb l´atenció als adults».

«Un ingrés de dos o tres dies no és un problema, però quan són repetits o prolongats acaben per trencar la rutina de l´escola i la formació. Ací, aconseguim contrarestar això i que els xavals continuen amb el seu curs, treballant i preocupant-se per les seues tasques», considera el doctor.

A més, la Unitat Pedagògica Hospitalària també ajuda a fer més suportables les hores a l´hospital, perquè «trenca la rutina dels matins, que es fan molt llargs». «Si no tenen proves mèdiques, que són el primer, han d´anar a escola, és molt important», destaca.

Com explica, tota la dinàmica del professorat «es supedita i s´adapta a la dinàmica clínica, ja que els xiquets estan a l´hospital per a operar-se, curar-se, fer-se proves... és fonamental». Així, els alumnes que millor estat de salut tenen van cada dia lectiu a l´aula de l´escola de La Fe o reben a les mestres en l´habitació.

Carmen Narciso explica que es crea una relació especial, perquè alguns dels més menuts tenen por als metges, però amb les mestres estan feliços i se´ls oblida un poc la malaltia». En la mateixa línia es pronuncia el doctor Mínguez: «els docents són els únics professionals que entren a l´habitació i no van amb xeringa, degotador... els xiquets saben que no van a fer-los res. Normalment els xavals van a escola a disgust i ací van a gust».

Contacte amb l´exterior

Les UPH també atenen als xiquets, xiquetes i joves que estan en règim d´ingrés domiciliari i als allotjats en la Casa Ronald McDonald València, on viuen famílies amb fills i filles hospitalitzats.

Marina ja porta sis mesos d´ingrés, a la recerca d´un tractament que millore la seua qualitat de vida després d´haver sigut diagnosticada amb una malaltia rara que afecta l´intestí. Té 16 anys i estudia amb les professores de La Fe, ja que malgrat ser tractada a l´Hospital Clínic de València -on també compten amb una UPH-, s´allotja amb la seua família a la Casa Ronald McDonald, ja que són de Dos Hermanas (Sevilla).

Concepción, la mare de Marina, confessa no trobar paraules per a qualificar l´atenció que estan rebent. «Ens estan ajudant al fet que la meua filla, que cursa 4t d´ESO, vaja molt bé amb els estudis. Ha tret unes notes boníssimes gràcies a la col·laboració de tots els professors», explica. «L´any passat, a causa de la malaltia va tindre diversos ingressos i no va poder seguir el curs. Ara, està molt contenta perquè ha trobat l´ajuda i el suport que necessita i per a ella és molt important, perquè és molt estudiosa», assegura la mare.

Des de La Fe estan en contacte amb el centre d´estudis andalús, que envia la programació cada tres mesos, i, així, Marina pot fer els seus exàmens.

Un altre dels xiquets que estudia a l´escola de La Fe és Martín, de 12 anys, que viu a Manises. La seua mare, Ruth, explica que tant les classes a l´hospital com també les que rep a casa, permeten al xiquet diagnosticat amb un Sarcoma d´Ewin, «no perdre el fil de classe i fer alguna cosa, ja que les hores a l´hospital es fan molt llargues».

Per a ella, la possibilitat de seguir amb els estudis és «fantàstica, perquè ajuda als menuts a no pensar només que estan malalts, sinó que saben que han de fer una sèrie de coses per continuar vinculats a la vida, que han de seguir perquè els esperen els seus amics, la seua classe... quan este període acabe».

Martín porta ingressat des d´octubre i fins a eixe moment, la família no tenia constància que existia esta atenció educativa. Això també ho constata el doctor Mínguez, que lamenta que la gent «no sap que hi ha mestres als hospitals, malgrat que les unitats funcionen des de fa, almenys, uns 30 anys a la Comunitat Valenciana.

Des d´aleshores, el servei ha evolucionat i cada vegada s´ha integrat més en les instal·lacions hospitalàries, fins a convertir-se quasi en un departament més. «Encara que no els pague l´hospital i depenguen d´Educació, són plantilla de l´hospital, estan pleníssimament integrats i es relacionen amb Infermeria i els facultatius, porten uniforme, identificació...», relata.

La UPH també participa i coordina moltes activitats lúdiques a l´hospital, com per exemple la celebració de dies assenyalats al calendari, festes com Nadal i Falles... i altres esdeveniments d´oci «que fan que les vesprades no siguen tan pesades», detalla el doctor, que també destaca la importància de l´aula de la Fe per a la socialització dels més menuts. «En el nou hospital les habitacions són individuals i tenen televisió i jocs, és un gran avantatge, però els xiquets no es relacionen com abans. Eixa funció de comunicació ara la complix l´escola, on es junten».

En total, si l´hospital treballara a la seua màxima capacitat i tots els xiquets i xiquetes estigueren en disposició de rebre classe, la UPH de La Fe podria atendre a uns 180 escolars i estudiants. L´equip docent es forma cada any, a través de cursos que sol·liciten a la conselleria (sobre el dol, l´ús de les TIC, psiquiatria...), pel que compten amb ajuda del Cefire.