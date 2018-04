L'XI Jornada Socioeducativa de Sueca centra l'atenció en la convivència i la igualtat

L'XI edició de la Jornada Socioeducativa de Sueca, organitzada pel Gabinet Psicopedagògic Municipal, se celebrarà el dijous 19 d'abril a les 18 h al Centre Cultural Bernat i Baldoví de Sueca i estarà centrada en la coeducació, una metodologia que potencia la igualtat real d'oportunitats i l'eliminació de la discriminació per raó de sexe.

La doctora en Sociologia Lídia Puigvert Mallart participarà en l'activitat amb una conferència titulada «Principis coeducatius per millorar la convivència i afavorir la igualtat». Puigvert centrarà la seua intervenció en la socialització preventiva de la violència de gènere.

L'activitat està dirigida als professors i les professores dels centres educatius, els professionals de la psicologia, mares i pares d'alumnes, i en general a totes les persones interessades en el món de l'educació. Les inscripcions es poden realitzar al Gabinet Psicopedagògic de Sueca, enviant un correu electrònic a sueca_psi@gva.es o telefonant al 96 171 24 01.

El Centre Cultural Bernat i Baldoví va registrar en 2017 un ple absolut en la X edició de la jornada amb la ponència de Sandra Racionero, doctora en Psicologia de l'Educació i Instrucció per la Universitat de Wisconsin-Madison. Més de 560 persones es van reunir l'any passat per assistir a un esdeveniment que s'ha consolidat ja com un referent en l'àmbit de la intervenció socioeducativa al territori valencià.

Lídia Puigvert Mallart és professora del Departament de Teoria Sociològica de la Universitat de Barcelona i membre del grup consolidat Gènere, Identitat i Societat (GIS) del Centre d'Investigació en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats (CREA), on des de l'any 1991 desenvolupa la seua recerca en gènere, violència de gènere, sociologia de l'educació i teories dialògiques.