A menjar-se la mona amb les tortugues!

L'Escola de Pasqua de l'Oceanogràfic de València va obrir les portes ahir amb més de 100 xiquets i xiquetes, que gaudiran al llarg de tota la setmana de l'experiència de formar part de l'equip de cuidadors d'animals. Dofins, lleons marins, taurons i pingüins, són alguns dels quals coneixeran de primera mà, encara que enguany les protagonistes són les tortugues marines.

Fins este divendres el Campament tortuga ensenyarà com protegir als quelonis amb divertides activitats, en les quals el missatge de conservació i conscienciació estarà present perquè aprenguen, jugant, i coneguen les principals amenaces a les quals s'enfronten estos rèptils i descobrisquen com contribuir a la seua solució.



Cinema en quatre dimensions

La pel·lícula 20.000 llegües de viatge submarí en l'impactant cinema 4D donarà consells als xicotets sobre l'impacte dels plàstics en l'ecosistema marí animal.

A més, podran visitar l'Àrea de Recuperació i Conservació dels Animals del mar (ARCA del mar), un espai que funciona com un hospital i on s'ha recuperat ja més de 380 tortugues, moltes d'elles malaltes, danyades o ferides trobades a la Comunitat Valenciana que han sigut retornades novament al mar.



Salvar un niu de tortugues

La nit del dijous tots participaran en la gran gimcana nocturna titulada El misteri de la tortuga, on es convertiran en detectius naturalistes. En cada instal·lació de l'Oceanogràfic hi haurà una prova que hauran de superar per a arribar a la següent pista. Totes estes proves tindran com a objectiu posar fora de perill un niu de tortugues. Aconseguiran trobar el niu i posar fora de perill els seus ous? Una vegada es descobrisca tota la informació del missatge, els xiquets i xiquetes passaran la nit dormint en la instal·lació dels taurons, on se simularà una guàrdia per a vigilar i custodiar la supervivència del niu descobert fa poc.

I com a colofó a la intensa setmana en la qual hauran construït una Tortugapedia, aplicaran tots els seus coneixements en viu, acompanyant a una de les tortugues recuperades en l'ARCA del Mar de l'Oceanogràfic, en la seua tornada al mar. L'escola també inclou l'activitat Dormir amb taurons, on els xiquets i xiquetes passen la nit a l'aquari.