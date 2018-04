La novel·la gràfica, la nova aposta dels Premis València 2018

Assaig, poesia, narrativa i novel·la gràfica són els gèneres a què es poden presentar els escriptors o les escriptores que participen en la nova edició dels Premis València, convocada per la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació. Al certamen podran concórrer totes les obres originals, inèdites i no premiades anteriorment en altres concursos que s'envien a través de la plataforma que la Diputació de València ha posat en marxa per a l'ocasió abans del 27 d'abril.

Enguany se suma a la convocatòria el Premi València de Novel·la Gràfica, una iniciativa que pretén atraure els joves al concurs i al món editorial. Aquest està dotat amb 8.000 euros i inclou la publicació de l'obra que resulte guanyadora amb una prestigiosa editorial valenciana.

Les editorials valencianes Bromera, Versátil i Hiperion seran les encarregades de publicar els textos guardonats en les categories de narrativa i poesia en valencià, narrativa en castellà i poesia en castellà, respectivament. Pel que fa a l'assaig, els textos es podran presentar en qualsevol de les dues llengües, encara que s'editaran i es publicaran en valencià en la col·lecció «Estudis Universitaris» de la Institució Alfons el Magnànim. La dotació econòmica de cada convocatòria de narrativa és de 12.000 euros, mentre que les de poesia són de 7.500 euros en ambdues llengües, i la d'assaig, de 12.000 euros.

Amb l'objectiu de donar oportunitats als més joves, el Magnànim celebra també els Premis València Nova, per a menors de 30 anys. La quantia econòmica d'aquests és la següent: 5.000 euros per a narrativa; 3.000 per a poesia; i 5.000 per a assaig. Com en la resta, per a narrativa i poesia hi ha premis en valencià i en castellà.